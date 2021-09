Κοινωνία

Κουκάκι: ανήλικοι συνελήφθησαν για κλοπές

Έχουν εξιχνιαστεί περιπτώσεις κλοπών από οικίες, κατάστημα, εταιρεία και ιδιωτικές σχολές.

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το πρωί της περασμένης Παρασκευής στο Κουκάκι, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), δύο ανήλικοι για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

Λίγο πριν, μετά από αναζητήσεις που πραγματοποιούσαν στην περιοχή αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. λόγω κλοπής που είχε διαπραχθεί, εντοπίστηκαν οι ανωτέρω να επιβαίνουν σε όχημα και σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο όχημα, βρέθηκε κόφτης και ζευγάρι γάντια. Κατόπιν τούτου, οδηγήθηκαν στο οικείο Αστυνομικό Tμήμα και στη συνέχεια στο Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Από την προανακριτική έρευνα του προαναφερθέντος Τμήματος, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από το μήνα Μάρτιο του 2020, είχαν οργανωθεί με σκοπό τη διάπραξη κλοπών από οικίες, καταστήματα και εταιρείες σε διάφορες περιοχές της Αττικής και κυρίως στην περιοχή του Πειραιά.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί πέντε περιπτώσεις κλοπών από οικίες, μία σε κατάστημα, μία σε εταιρεία και δύο σε ιδιωτικές σχολές, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για την ταυτοποίηση και άλλων αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

