Αστυνομικοί αγνόησαν κλήσεις για βοήθεια επειδή... έκαναν σεξ

Αμφότεροι παντρεμένοι και με παιδιά, παραιτήθηκαν πριν τους… παραιτήσουν.

Μια απίθανη ιστορία ήρθε στη δημοσιότητα από την Αγγλία.

Δύο αστυνομικοί στην περιοχή του Σάρεϊ αγνόησαν κλήσεις, η πρώτη για διάρρηξη και η δεύτερη για επεισόδιο σε κλαμπ, προκειμένου να κάνουν σεξ στο περιπολικό τους.

Η Μόλι Έντουαρντς και ο Ρίτσαρντ Πάτον, παρότι αμφότεροι παντρεμένοι με παιδιά, διατηρούσαν εξωσυζυγική σχέση, την οποία φρόντιζαν να… ολοκληρώνουν εν ώρα καθήκοντος. Οι προϊστάμενοί τους είχαν κάποιες υποψίες που έγιναν βεβαιότητα όταν αποφάσισαν να βάλουν κοριό στο περιπολικό τους για να τους ξεμπροστιάσουν.

Σύμφωνα με τη Sun, ο κοριός έπιασε το παράνομο ζευγάρι να αγνοεί κλήση για επεισόδιο σε κλαμπ στις 4:17 και διάρρηξη σε κατάσταση στις 4:51 τα ξημερώματα, με τον 39χρονο άνδρα να λέει στην ερωμένη του «ας γδυθούμε».

Εναντίον τους κινήθηκε πειθαρχική διαδικασία και πρόλαβαν να παραιτηθούν από το σώμα πριν τους απολύσουν.

