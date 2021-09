Κοινωνία

Missing Alert για 46χρονο

Αγωνία για την τύχη του αγνοούμενου, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του.

Στις 19/9/2021, μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή των Αμπελοκήπων της Θεσσαλονίκης, ο Ντάσιος Αλέξιος, 46 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του στις 20/9/2021 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου κατόπιν αιτήματος των οικείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Ντάσιος Αλέξιος έχει ύψος 1,72 μ., έχει 85 κιλά βάρος, έχει μακριά καστανά μαλλιά κοτσίδα, και καστανά μάτια. Φορούσε τζιν παντελόνι από το οποίο κρέμονται δύο κορδέλες μία μπλε και μία ροζ, μπλουζάκι μπλε, ασπρόμαυρα αθλητικά παπούτσια, γυαλιά μυωπίας με κοκάλινο πράσινο σκελετό, καπέλο τύπου τζόκεϊ και πολύχρωμο σακίδιο πλάτης.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ.

