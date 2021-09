Κοινωνία

Παλαιό Φάληρο: Πτώμα γυναίκας εντοπίστηκε στη θάλασσα

Το πτώμα εντοπίστηκε ανοιχτά του πάρκου Φλοίσβου.

Σορός γυναίκας, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντοπίστηκε μεσηβρινές ώρες της Δευτέραςα, στη θαλάσσια περιοχή περίπου 1 ναυτικό μίλι έξω από το πάρκο Φλοίσβου Π. Φαλήρου.

Με τη συνδρομή περιπολικού σκάφους του λιμενικού, η σορός εντοπίστηκε και περισυνελέγη, ενώ διαπιστώθηκε πως η εν λόγω γυναίκα είχε μαύρα μαλλιά, ήταν ηλικίας περίπου 40-50 ετών, ύψους περίπου 1,70-1,80 μ. και έφερε τομή στην κοιλιακή χώρα.

Επίσης, ήταν ενδεδυμένη με μαύρο σορτς και μαύρη μπλούζα, ενώ έφερε επάνω της τιμαλφή και πιο συγκεκριμένα, μία χρυσή αλυσίδα, μαύρο ρολόι και ασημένιο σκουλαρίκι.

Η σορός μεταφέρθηκε στη μαρίνα Καλλιθέας και στη συνέχεια στο Τζάνειο Νοσοκομείο για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

