Γενική Συνέλευση ΟΗΕ - Δένδιας: Διπλωματικός μαραθώνιος στη Νέα Υόρκη

Ξεκίνησε το πρόγραμμα των επαφών του Ν. Δένδια στο πλαίσιο της 76ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Διμερείς και πολυμερείς οι επαφές που πραγματοποιεί ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 76ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Έλληνας υπουργός είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τους ομολόγους του από την Γκάμπια, την Κόστα Ρίκα και την Γκαμπόν, ενώ επίκειται συνάντηση και με τον Κύπριο ΥΠΕΞ Νίκο Χριστοδουλίδη.

Στο επίκεντρο της συνάντησης με τον ομόλογό του της Γκάμπια M.Tangara βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις, η διαπίστευση Έλληνα Πρέσβη σε Σενεγάλη και Γκάμπια, η καταπολέμηση της πανδημίας, οι εξελίξεις σε περιοχή Σαχέλ και η αντιμετώπιση πρόκλησης του μεταναστευτικού.

Με τον ΥΠΕΞ της Κόστα Ρίκα Rodolfo Solano Quiros συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις, η συνεργασία στο πλαίσιο του ΟΗΕ, η ενδυνάμωση ευρύτερων σχέσεων Ελλάδας με χώρες Καραϊβικής και η κοινή προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και η καταπολέμηση της πανδημίας.

Με τον ΥΠΕΞ της Γκαμπόν Pacome Moubelet Boubeya η συζήτηση επικεντρώθηκε στην καταπολέμηση της πανδημίας, την προοπτική ανάπτυξης οικονομικών δεσμών ανάμεσα στις δύο χώρες, καθώς και τις σχέσεις ΕΕ με Γκαμπόν.

Ο Νίκος Δένδιας θα συμμετάσχει και στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου βασικό θέμα θα είναι το Αφγανιστάν αλλά αναμένεται ότι θα συζητηθούν και τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται από την τριμερή αμυντική σύμπραξη ΗΠΑ-Βρετανίας-Αυστραλίας.

Την Πέμπτη, ο κ. Δένδιας θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, ενώ την Παρασκευή θα συνομιλήσει με την αρμόδια για θέματα πολιτικών υποθέσεων υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Βικτόρια Νούλαντ στο πλαίσιο της συνάντησης 3+1 (Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ + ΗΠΑ).

