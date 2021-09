Κοινωνία

Φωτιά στη Νέα Μάκρη: στον αστικό ιστό οι φλόγες - εκκενώσεις οικισμών

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Απομακρύνονται κάτοικοι. Η έκκληση του Δημάρχου και η προειδοποίηση της Πυροσβεστικής.

Την απομάκρυνση των κατοίκων από τις κατοικίες στα τελευταία οικοδομικά τετράγωνα της περιοχής Λιβίσι στη Νέα Μάκρη ζήτησε ο επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων καθώς οι φλόγες είναι μέσα στον αστικό ιστό και δίνεται μάχη να μην καούν σπίτια καθώς έχουν παραδοθεί στις φλόγες τα πεύκα γύρω - γύρω.

Τα προβλήματα εντοπίζονται στις οδούς Τερψιχόρης, Δήμητρας, Δάφνης, Ερμού, Ανατολής και Ονείρων από όπου ζητήθηκε να απομακρυνθούν οι κάτοικοι προς την πλατεία της Νέας Μάκρης χωρίς ωστόσο να έχει εκδοθεί μήνυμα από 112. Σε εξέλιξη είναι και η δεύτερη εστία που εκδηλώθηκε κοντά στην ιερά μονή του Αγίου Εφραίμ.

Με εντολή του αρχηγού το ΠΣ αντιστρατήγου Στέφανου Κολοκούρη μεταβαίνει στον τόπο της πυρκαγιάς κλιμάκιο της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού που θα διερευνήσει τα αίτια. Ταυτόχρονα ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και αυτήν την ώρα επιχειρούν σε πολλές διαφορετικές εστίες 112 πυροσβέστες με 36 οχήματα, πέντε πεζοπόρα τμήματα, το μηχανοκίνητο τμήμα (ΜΕΤΠΕ) και πολλοί εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. Οι Πυροσβεστικές Δυνάμεις της Αττικής έχουν τεθεί σε γενική επιφυλακή με σχετική εντολή.

Αρχικά ξέσπασαν τέσσερις διαφορετικές εστίες. Οι δύο περιορίστηκαν γρήγορα από το τοπικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, ενώ οι άλλες δύο έγιναν ανεξέλεγκτες. Εξάλλου, διακόπηκε, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λόγω της πυρκαγιάς, η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίας Παρασκευής, από το ύψος της Βασιλείου Ρώτα.

Νωρίτερα, ο Δήμαρχος Μαραθώνα, Στέργιος Τσίρκας ζήτησε, με ανάρτησή του στο Facebook, την άμεση εκκένωση της περιοχής. "Κάνουμε έκκληση στους κατοίκους που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το συμβάν να εκκενώσουν τα σπίτια τους και να κατευθυνθούν προς την κεντρική πλατεία Νέας Μάκρης. Συνιστούμε ψυχραιμία σε όλους" αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος.

Άνοιξε εξάλλου το Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης (πρώην Αμερικάνικη βάση). Οι κάτοικοι που εκκένωσαν τις κατοικίες τους λόγω της πυρκαγιάς μπορούν να φιλοξενηθούν εκεί για απόψε.

