Κοινωνία

Φωτιά στη Νέα Μάκρη: ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης από τη ΓΓΠΠ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχει λάβει η φωτιά στη Νέα Μάκρη. Τι αναφέρει το μήνυμα στα κινητά των κατοίκων από τη ΓΓΠΠ.

Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 23:00 στη Νέα Μάκρη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες εστίες, στις οποίες δίνουν μάχη πάνω από 100 πυροσβέστες.

Γι αυτό ζητήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να είναι σε επιφυλακή οι πολίτες, κυρίως στην περιοχή Λιβίσι και Αγία Μαρίνα.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Λιβίσι και Αγία Μαρίνα παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας» αναφέρει το μήνυμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κίνα - video games: αυστηρό “μπλόκο” στα παιδιά (βίντεο)

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε σχολείο στη Βιρτζίνια

Άλιμος: υπερθέαμα με οχήματα αντίκες (εικόνες)