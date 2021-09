Κοινωνία

Φωτιά στη Νέα Μάκρη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την ΕΛΑΣ

Εκτροπές στην κυκλοφορία των οχημάτων σε συγκεκριμένα σημεία και διακοπές κυκλοφορίας σε αρκετούς δρόμους.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πραγματοποιεί η ΕΛΑΣ στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Μάκρης, λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της ΕΛΑΣ, πραγματοποιούνται εκτροπές στην κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:

Διονύσου και Μαραθώνος

Μαραθώνος και Αγίου Ανδρέα

Ερμού και Αρτέμιδος

Διονύσου προς Αγιο Εφραίμ

Διονύσου στον Αγιο Πέτρο

Σπύρου Λούη και Μαραθώνος

Παράλληλα, διακόπηκε η κυκλοφορία:

Στη λεωφόρο Μαραθώνος, από τη λεωφόρο Διονύσου έως οδό Αγίου Ανδρέα

Στην οδό Αγίου Πέτρου από την Σπύρου Λούη

Στην οδό Αγίου Εφραίμ από τη λεωφ. Διονύσου

Στην οδό Αγίας Παρασκευής από την Βασιλείου Ρώτα

Στην οδό Περιπάτου από τη λεωφόρο Μαραθώνος

Στην οδό Ερμού από την οδό 102.

