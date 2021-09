Κοινωνία

Φωτιά στη Νέα Μάκρη: Κάηκαν σπίτια - Σε ύφεση το πύρινο μέτωπο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Προληπτική εκκένωση οικισμών.

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε σε τέσσερις διαφορετικές εστίες στη Νέα Μάκρη και απείλησε σοβαρά κατοικίες μέσα στον οικισμό Λιβίσι, καθώς δεν υπάρχει μέτωπο αλλά παρ’ όλα αυτά έχουν τεθεί σε γενική επιφυλακή όλες οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της Αττικής με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστρατήγου Στέφανου Κολοκούρη.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή αντιμετωπίζουν πολλές μικρές και διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές σε 4-5 σπίτια.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κόκκαλης, τόνισε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” πως δεν μπορεί να ήταν τυχαία τα πολλά μέτωπα που ξέσπασαν μέσα στη νύχτα, εκτιμώντας πως πρόκειται για έργο εμπρησμού. Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Πολιτισμού του Μαραθώνα, Βαγγέλης Κυπαρίσσης, τόνισε πως η φωτιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο.

Πολλοί κάτοικοι εγκατάλειψαν τα σπίτια τους και βρήκαν καταφύγιο στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης (πρώην Αμερικάνικη βάση). Από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ζητήθηκε από τους κατοίκους να είναι σε επιφυλακή. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Λιβίσι και Αγία Μαρίνα παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας» ανέφέρε το μήνυμα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, έδωσαν ολονύχτια “μάχη” με τις φλόγες 112 πυροσβέστες με 36 οχήματα, 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ), ενώ συνέδραμαν εθελοντές και υδροφόρες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Μέρος των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι παρατεταγμένο πάνω από τον οικισμό, προκειμένου να μην επεκταθεί η φωτιά προς το βουνό, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή.