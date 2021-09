Πολιτική

Γενική Συνέλευση ΟΗΕ: Ο Δένδιας ενημέρωσε τους ΥΠΕΞ της ΕΕ για τις τουρκικές προκλήσεις

Διευρυμένες επαφές του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, στη Νέα Υόρκη.

Για τα τελευταία κρούσματα της τουρκικής παραβατικής συμπεριφοράς ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, τους ΥΠΕΞ της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια συζήτησης που διεξήχθη στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της 76ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο κ. Δένδιας εστίασε στην απαράδεκτη ενέργεια τουρκικού πολεμικού πλοίου, το οποίο παρενόχλησε σκάφος που διεξήγαγε επιστημονικές έρευνες εντός της οριοθετημένης ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Όπως τόνισε, το ερευνητικό σκάφος με σημαία Μάλτας βρισκόταν μόλις 10 ναυτικά μίλια ανατολικά της Κρήτης σε μια θαλάσσια περιοχή που είναι οριοθετημένη από την ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία της 6ης Αυγούστου 2020.

Ο κ. Δένδιας επεσήμανε ότι η τουρκική συμπεριφορά έχει πλέον ξεφύγει από κάθε πλαίσιο λογικής και σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με την εικόνα της “κανονικότητας” που επιθυμεί να προβάλει η Τουρκία. Όπως σχολίασε, πρόκειται για μια εικόνα που δυστυχώς δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος των επαφών του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 76ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Οι συγκεκριμένες συναντήσεις δεν περιορίστηκαν απλώς στο δίκτυο χωρών με τις οποίες η Ελλάδα έχει αναπτύξει στενές διπλωματικές σχέσεις. Αντιθέτως, κινήθηκαν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, με στόχο την καλλιέργεια σχέσεων με κράτη με τα οποία η Ελλάδα έχει κοινή αντίληψη σε βασικά θέματα Διεθνούς Δικαίου ή κοινό ενδιαφέρον για την αντιμετώπιση διεθνών προκλήσεων.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κόστα Ρίκα, καθώς πρόκειται για μια χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει κοινή αντίληψη για το Δίκαιο της Θάλασσάς. Το δεύτερο σκέλος των επαφών του υπουργού επικεντρώθηκε σε αφρικανικές χώρες, οι οποίες παίζουν κεντρικό ρόλο σε θέματα ασφαλείας και διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών.

Όπως σημείωσε ο Νίκος Δένδιας, «οι συναντήσεις αυτές εντάσσονται σε μια στρατηγική επαφών της ελληνικής διπλωματίας με χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει αφενός μεν κοινή αντίληψη πραγμάτων, όπως για παράδειγμα με την Κόστα Ρίκα στο Δίκαιο της Θάλασσας, αλλά και κοινές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Οι χώρες της υποσαχάριας και της κεντρικής Αφρικής είναι χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικά προβλήματα. Είναι χώρες οι οποίες βρίσκονται κοντά στο Σαχέλ, δηλαδή περιοχή στην οποία αναπτύσσονται απειλές κατά της ασφάλειας και υπάρχει διέλευση μεταναστών. Υπό αυτή την έννοια, η διαρκής επαφή μαζί τους, η κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων της ασφάλειας και της κλιματικής αλλαγής είναι κάτι που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά βεβαίως και την Ελλάδα».

Το υπόλοιπο πρόγραμμα του υπουργού περιελάμβανε συναντήσεις με τον Κύπριο ΥΠΕΞ, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον πρόεδρο της ΓΓ του ΟΗΕ, Υπουργό Εξωτερικών των Μαλδίβων. Επιπλέον, ο κ. Δένδιας συμμετέχει στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είχε ως βασικό θέμα το Αφγανιστάν και τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται μετά την τριμερή αμυντική σύμπραξη ΗΠΑ-Βρετανίας-Αυστραλίας.

Την Τρίτη ο Υπουργός Εξωτερικών θα συμμετέχει στην έναρξη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τους ομόλογους του από την Αλγερία και την Σαουδική Αραβία, ενώ θα συμμετέχει και σε εκδήλωση υψηλού επιπέδου για την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών στο Αφγανιστάν.

