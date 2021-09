Κόσμος

AUKUS: Αλληλεγγύη της ΕΕ στη Γαλλία

Οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ εξέφρασαν την υποστήριξή τους στο Παρίσι. “Βολές” από Μπορέλ.

Οι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασαν την υποστήριξή τους στη Γαλλία στην κρίση που έχει πυροδοτήσει η τριμερής συμφωνία για την ασφάλεια της Αυστραλίας, της Βρετανίας και των ΗΠΑ και η συνεπακόλουθη ακύρωση της διμερούς σύμβασης του Παρισιού με την Καμπέρα για την προμήθεια γαλλικών υποβρυχίων στο αυστραλιανό Πολεμικό Ναυτικό, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, ο Ζοζέπ Μπορέλ.

Οι ΥΠΕΞ των 27, οι οποίοι συνεδρίασαν στη Νέα Υόρκη - στο περιθώριο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ - «εξέφρασαν καθαρά την αλληλεγγύη τους προς τη Γαλλία», την «καθαρή υποστήριξή τους» στο Παρίσι, είπε ο κ. Μπορέλ στον Τύπο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι η γαλλοαμερικανική διένεξη γύρω από τη συμφωνία της Ουάσινγκτον, του Λονδίνου και της Καμπέρας δεν είναι απλά «διμερές ζήτημα», αλλά «πλήττει» την ΕΕ στο σύνολό της.

Στηλίτευσε ότι η συμφωνία αυτή, η λεγόμενη AUKUS, δεν βρίσκεται «στην κατεύθυνση της μεγαλύτερης συνεργασίας στην περιοχή Ινδικού-Ειρηνικού».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε τη 15η Σεπτεμβρίου τη συμφωνία αυτή, η οποία τορπίλισε τη σύμβαση 56 δισεκ. ευρώ για την απόκτηση στόλου γαλλικών συμβατικών υποβρυχίων, που αντικαταστάθηκε από πρόγραμμα για την απόκτηση, αντ’ αυτών, αμερικανικών υποβρυχίων με πυρηνικούς κινητήρες από το αυστραλιανό Πολεμικό Ναυτικό· η συμφωνία προκάλεσε την οργή του Παρισιού, που κρατήθηκε στο σκοτάδι.

