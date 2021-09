Κοινωνία

Καιρός - Αρνιακός: Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας τα επόμενα 24ωρα (βίντεο)

Ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός παρουσιάζει την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

Ο μετεωρολόγος του ΑΝΤ1, Τάσος Αρνιακός, μιλώντας στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”, τόνισε πως ο καιρός αναμένεται να αλλάξει τις επόμενες ημέρες.

Από σήμερα αρχίζει η αποκλιμάκωση του υδραργύρου και είναι χαρακτηριστικό ότι την Παρασκευή η θερμοκρασία θα είναι 10-12 βαθμούς χαμηλότερη από αυτήν με την οποία ξεκίνησε η εβδομάδα.

Αναμένεται πρόσκαιρη κακοκαιρία μεσοβδόμαδα και ειδικότερα από το απόγευμα της Τετάρτης, από τη βόρεια Ελλάδα.

Σήμερα, Τρίτη, προβλέπεται αίθριος καιρός σε γενικές γραμμές. Ωστόσο στη Μακεδονία και στη Θράκη θα συννεφιάσει μετά το μεσημέρι και υπάρχει αργότερα πιθανότητα για καταιγίδες.

