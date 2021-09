Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι - Λύτρας στον ΑΝΤ1: Η Ιωάννα έχει αποδεχθεί τα νέα δεδομένα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκάλυψε για την επικοινωνία που είχε με τον δικηγόρο του 40χρονου, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε πως «δεν έχει ακουστεί όλη η αλήθεια».

Για την ψυχολογική κατάσταση της Ιωάννας, η οποία δίνει αγώνα για να συνεχίσει τη ζωή της μετά την επίθεση που δέχθηκε με βιτριόλι, μίλησε ο συνήγορός της, Απόστολος Λύτρας, στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1.

Όπως είπε, «έχει αποδεχθεί αυτήν τη νέα κατάσταση», υπογραμμίζοντας ωστόσο πως δεν είναι καθόλου εύκολη η προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα, με τον προγραμματισμό επεμβάσεων και θεραπειών και τους πόνους που έχει.

Άφησε να εννοηθεί πως θα κινηθεί νομικά για όσα ακούστηκαν από την πλευρά του 40χρονου, ο οποίος φέρεται να ήταν η αιτία της εμμονής της κατηγορουμένης, με υπόνοιες ότι «δεν έχει ακουστεί όλη η αλήθεια και από τις δύο πλευρές».

Ο κ. Λύτρας αποκάλυψε ότι τον πήρε τηλέφωνο ο συνήγορος του 40χρονου και του είπε πως αναφέρθηκαν ποτέ τέτοια πράγματα. Συμπλήρωσε ότι περιμένει τις επίσημες καταθέσεις στο δικαστήριο.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στη Νέα Μάκρη: Κάηκαν σπίτια - Σε ύφεση το πύρινο μέτωπο (βίντεο)

Γενική Συνέλευση ΟΗΕ: Ο Δένδιας ενημέρωσε τους ΥΠΕΞ της ΕΕ για τις τουρκικές προκλήσεις

Ρύθμιση οφειλών σε 100 και 120 δόσεις: Οι όροι και οι προϋποθέσεις