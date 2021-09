Αθλητικά

Μπαρτσελόνα: προβληματίζει και στο ισπανικό πρωτάθλημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα γκέλα για τους Καταλανούς κόντρα στη Γρανάδα, μετά τη «σφαλιάρα» από την Μπάγερν Μονάχου στο Champions League.

Ο Ρόναλντ Αραούχο «έσωσε την παρτίδα» για την Μπαρτσελόνα, ωστόσο, το τελικό 1-1 με την Γρανάδα στο «Καμπ Νόου» μόνο ικανοποίηση δεν προκαλεί στους Καταλανούς.

Το συγκρότημα του Ρόναλντ Κούμαν, μετά το «χαστούκι» από την Μπάγερν στο Champions League (0-3), όχι μόνο δεν κατάφερε ν΄ αντιδράσει, αντίθετα, προβλημάτισε ακόμη περισσότερο με την εικόνα του και σαφώς ο Ολλανδός τεχνικός μόνο σίγουρος δεν θα πρέπει να αισθάνεται στον πάγκο.

Μέχρι το 90΄ η Γρανάδα κρατούσε το πρώτο της «τρίποντο» στο πρωτάθλημα, αλλά και πάλι δεν κατάφερε να το πάρει κι έτσι με τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες στο ξεκίνημα της La Liga εξακολουθεί να... ψάχνεται.

Να σημειωθεί ότι ο μέσος όρος ηλικίας της ενδεκάδας που παρέταξε ο Κούμαν απέναντι στην Γρανάδα δεν ξεπερνούσε τα 24 έτη, με την τετράδα της άμυνας (Ντεστ, Αραούχο, Γκαρσία, Μπαλντέ) να άγγιζε τα 20 έτη.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στη Νέα Μάκρη: Κάηκαν σπίτια - Σε ύφεση το πύρινο μέτωπο (βίντεο)

Γενική Συνέλευση ΟΗΕ: Ο Δένδιας ενημέρωσε τους ΥΠΕΞ της ΕΕ για τις τουρκικές προκλήσεις

Ρύθμιση οφειλών σε 100 και 120 δόσεις: Οι όροι και οι προϋποθέσεις