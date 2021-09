Υγεία - Περιβάλλον

Θεμιστοκλέους για εμβολιασμό στον ΑΝΤ1: γιατί η τρίτη δόση δεν είναι υποχρεωτική

Τι είπε για τα τεστ αντισωμάτων, τον εμβολιασμό των παιδιών. Γιατί δεν περιμέναμε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμού Φαρμάκων πριν τη σύσταση για την ενισχυτική δόση του εμβολίου.

Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» και ερωτηθείς γιατί προχωρήσαμε σε αποφάσεις για την τρίτη του εμβολίου κατά του κορονοϊού πριν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, είπε ότι αυτό δεν χρειαζόταν καθώς έχει ήδη γνωμοδοτήσει για το εμβόλιο και στο σύνολο της σχεδόν η επιστημονική κοινότητα συμφωνεί για τη χρησιμότητα του.

Ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ακόμη ότι η τρίτη δόση χαρακτηρίζεται ως ενισχυτική και παρότι ακόμη είναι νωρίς για να υπάρχει βεβαιότητα, μάλλον θα είναι και η τελευταία που χρειαζόμαστε για να θωρακιστούμε από τον κορονοϊό, όπως είπε και ο κορυφαίος Αμερικανός επιδημιολόγος, Άντονι Φάουτσι.

Σχετικά με τη σπουδή πολλών να κάνουν τεστ αντισωμάτων και στη συνέχεια ανάλογα με το αποτέλεσμα να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν στην ενισχυτική δόση του εμβολίου, είπε ότι αυτό το τεστ δεν θεωρείται αξιόπιστος δείκτης και προφανώς μόνο οφέλη προσφέρει η αναμνηστική δόση στον ανθρώπινο οργανισμό.

Ο κ. Θεμιστοκλέους είπε κατηγορηματικά ότι η τρίτη δόση του εμβολίου δεν είναι υποχρεωτική και η πρόσκληση για εμβολιασμό με αυτήν αποτελεί ισχυρή σύσταση. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά δεν αποκλείεται να αλλάξει στην πορεία.

Η σχετική πλατφόρμα για την ενισχυτική δόση θα ανοίξει στις 30 Σεπτεμβρίου και όσοι ανήκουν στις ομάδες για τις οποίες υπάρχει σύσταση θα ειδοποιηθούν με sms. Να σημειωθεί ότι όσοι έχουν εμβολιαστεί με AstraZeneca θα κάνουν την ενισχυτική δόση με άλλο εμβόλιο MRNA.

Ο εμβολιασμός των παιδιών από παιδιάτρους αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο. Τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθούν οι προσκλήσεις στους παιδιάτρους για να υπογραφεί η σύμβαση και θα καθοριστεί και η αμοιβή τους.

Ο κ. Θεμιστοκλέους ερωτηθείς για όσους έχουν νοσήσει αλλά δεν τον έχουν δηλώσει, είπε ότι αυτοί δεν μπορούν να αναγνωριστούν από το σύστημα και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει.

Σε ότι αφορά το τείχος ανοσίας είπε ότι ναι μεν βρισκόμαστε κοντά στο να το χτίσουμε, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλής πρόβλεψη αφού όλα εξαρτώνται από τους ρυθμούς του εμβολιασμού. Τέλος και μεταξύ άλλων, σε ότι αφορά τον εμβολιασμό στα παιδιά, ήδη έχουν εμβολιαστεί περίπου 150.000 και από τα νέα ραντεβού που κλείνονται καθημερινά, τα περισσότερα προέρχονται από αυτή τη δεξαμενή.

