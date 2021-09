Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – ΗΠΑ: οι νεκροί της πανδημίας ξεπέρασαν αυτούς της ισπανικής γρίπης

Σοκάρει ο αριθμός των νεκρών από την πανδημία του κορονοϊού στις ΗΠΑ, όπου έχουν καταγραφεί περισσότερα από 42 εκ. κρούσματα.

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει πλέον στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους Αμερικανούς απ’ ό,τι η πανδημία της ισπανικής γρίπης (1918-19), σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσιοποίησε χθες Δευτέρα το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Πάνω από 675.700 άνθρωποι που μολύνθηκαν από τον ιό υπέκυψαν εξαιτίας της νόσου που προκαλεί στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του πανεπιστημίου της Βαλτιμόρης, που ανακοινώθηκε χθες το μεσημέρι. Τα κρούσματα του SARS-CoV-2 έχουν εξάλλου ξεπεράσει πλέον τα 42 εκατομμύρια στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με ιστορικούς καθώς και τα στοιχεία των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), της κυριότερης ομοσπονδιακής υπηρεσίας δημόσιας υγείας, η ισπανική γρίπη είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 50 εκατομμύρια ανθρώπους σε παγκόσμια κλίμακα, εκ των οποίων 675.000 στις ΗΠΑ.

Η πανδημία της ισπανικής γρίπης έχασε έτσι τον τίτλο της φονικότερης στην ιστορία των ΗΠΑ, τον οποίο διατηρούσε μέχρι χθες.

Αντίθετα με την COVID-19, η λεγόμενη ισπανική γρίπη ήταν εξαιρετικά φονική στο ηλικιακό φάσμα των ανθρώπων που θεωρείτο πως είχαν καλή υγεία: παιδιών κάτω των 5 ετών και των Αμερικανών ηλικίας 20-40 ετών.

