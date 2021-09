Κόσμος

Ελ Σαλβαδόρ: Ο Μπουκέλε αυτοανακηρύχτηκε δικτάτορας στο twitter!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο «Μιλένιουμ Πρόεδρος» όπως τον αποκαλούν χαίρει μεγάλης δημοφιλίας και βρίσκεται σε κόντρα με τις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, ο σαραντάρης Ναγίμπ Μπουκέλε, άλλαξε την περιγραφή του στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter σε «δικτάτορας» της κεντροαμερικανικής χώρας, πάντως το ευφυολόγημα δεν μετέπεισε επικριτές του, που τον κατηγορούν για συγκέντρωση υπερβολικής εξουσίας στα χέρια του και αυταρχική παρέκκλιση.

Πεπειραμένος –και συχνά εσκεμμένα προκλητικός– στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Μπουκέλε άλλαξε το προφίλ του στο Twitter αντικαθιστώντας το «μπαμπάς της Λέιλα» με το σαρκαστικό «δικτάτορας του Ελ Σαλβαδόρ».

Οι υπηρεσίες αυτού που πρόσφατα νομιμοποίησε το Bitcoin και κατά δημοσκοπήσεις είναι ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς ηγέτες στη Λατινική Αμερική δεν απάντησαν όταν τους ζήτησε σχόλιο το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς. Πάντως, διευκρίνισαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως πράγματι το κείμενο της περιγραφής αλλάχτηκε από τον ίδιο, διαψεύδοντας τη φημολογία περί πειρατείας του λογαριασμού του.

Ο Ναγίμπ Μπουκέλε, στην εξουσία από το 2019, σάρωσε τα παραδοσιακά κόμματα που μονοπωλούσαν τη σαλβαδοριανή πολιτική επί 30 χρόνια, διατρανώνοντας τη βούλησή του να πατάξει το οργανωμένο έγκλημα και την ανασφάλεια. Όμως οι συχνές αυταρχικές παρεκκλίσεις του πυροδοτούν έντονες επικρίσεις από αντιπάλους του, μη κυβερνητικές οργανώσεις και τη διεθνή κοινότητα.

Ο «Μιλένιουμ πρόεδρος», όπως τον έχουν αποκαλέσει εξαιτίας της εκτεταμένης χρήσης των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, στο παρελθόν έχει χαρακτηρίσει τον λογαριασμό του στο Twitter, όπου έχει κάπου 3 εκατ. ακολούθους, «όργανο του Θεού για την ιστορία μας».

Η Έρικα Γκεβάρα-Ρόσας, διευθύντρια του τμήματος του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) που είναι αρμόδιο για την αμερικανική ήπειρο, έκρινε ότι ο τρόπος που ο κ. Μπουκέλε «χλευάζει» δείχνει την περιφρόνησή του έναντι όσων «τον αμφισβητούν ή του ασκούν εποικοδομητική κριτική» και τον παρότρυνε αντί να προκαλεί πολεμικές μέσω Twitter να οικοδομήσει γέφυρες.

Η κυβέρνηση του Ναγίμπ Μπουκέλε δέχθηκε σφοδρά φραστικά πυρά από τις ΗΠΑ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αφού δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου προχώρησαν σε νέα ερμηνεία του Συντάγματος και αποφάνθηκαν πως – αντίθετα με ό,τι ίσχυε ως τώρα – μπορεί να διεκδικήσει δεύτερη συναπτή θητεία. Για την Ουάσιγκτον, η απόφαση είναι αντισυνταγματική (24648749).

Την περασμένη Τετάρτη, ο σαλβαδοριανός πρόεδρος αντεπιτέθηκε. «Εδώ δεν έχουμε δικτατορία, έχουμε δημοκρατία» και οι πολίτες «εκφράστηκαν ελεύθερα στις κάλπες, δυο φορές, όχι μία», πέταξε κατά τη διάρκεια ομιλίας του για 200 χρόνια της ανεξαρτησίας της κεντρικής Αμερικής.

Αναφερόταν στον θρίαμβό του στις προεδρικές εκλογές του 2019 και στη νίκη του κόμματός του, των Νέων Ιδεών, καθώς και συμμάχων του, που κατέλαβαν τη συντριπτική πλειοψηφία των εδρών στις βουλευτικές εκλογές φέτος.

Πέρυσι, ο κ. Μπουκέλε προκάλεσε σάλο εισβάλλοντας περιστοιχισμένος από στρατιώτες στο κοινοβούλιο για να πιέσει να υιοθετηθεί νόμος που ήθελε να εγκριθεί στη φτωχή χώρα των περίπου 6,5 εκατ. κατοίκων.

Αφού ανέλαβε τα καθήκοντά του, το νέο κοινοβούλιο απέπεμψε και αντικατέστησε δικαστές του συνταγματικού τμήματος του Ανωτάτου Δικαστηρίου που συγκρούστηκαν με την κυβέρνηση. Οι νέοι δικαστές ήταν αυτοί που άνοιξαν τον δρόμο στον Ναγίμπ Μπουκέλε για να διεκδικήσει δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Εξάλλου, την Παρασκευή ο πρόεδρος υπέγραψε δύο διατάγματα με τα οποία υποχρεώνονται δικαστές και εισαγγελείς να συνταξιοδοτούνται στα 60 τους χρόνια ή έπειτα από 30 χρόνια υπηρεσίας, μέτρο που οι αντίπαλοί του καταγγέλλουν πως εντάσσεται στις «εκκαθαρίσεις» δικαστικών που του εναντιώνονται.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στη Νέα Μάκρη: Κάηκαν σπίτια - Σε ύφεση το πύρινο μέτωπο (βίντεο)

Γενική Συνέλευση ΟΗΕ: Ο Δένδιας ενημέρωσε τους ΥΠΕΞ της ΕΕ για τις τουρκικές προκλήσεις

Ρύθμιση οφειλών σε 100 και 120 δόσεις: Οι όροι και οι προϋποθέσεις