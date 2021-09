Κοινωνία

Ανέβασε ροζ βίντεο ανήλικης σε πορνογραφική σελίδα επειδή τον χώρισε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ποινή που επέβαλλε το δικαστήριο στον 25χρονο και η κατάθεση του θύματος, που είδε τις προσωπικές της στιγμές να γίνονται γνωστές σε όλη την τοπική κοινωνία.

Ερήμην καταδίκασε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου χθες έναν 25χρονο από την Αλβανία, που κατηγορούνταν για κατοχή και δημοσιοποίηση υλικού παιδικής πορνογραφίας. Ο αλλοδαπός καταδικάστηκε σε φυλάκιση 4 ετών, χρηματική ποινή 360 ημερησίων μονάδων προς 5 ευρώ και η έφεση – αν την υποβάλει – να έχει αναστέλλουσα δύναμη, ενώ σε περίπτωση που δεν πληρώσει την ποινή, θα εκτίσει επιπλέον έξι μήνες φυλάκισης.

Ο 25χρονος κατηγορούνταν ότι στις 16 Ιουλίου 2020, ανάρτησε βίντεο με προσωπικές στιγμές που είχε με μια ανήλικη Ελληνίδα, σε πορνογραφικού περιεχομένου ιστότοπο.

Στο Δικαστήριο παραβρέθηκε η νεαρή κοπέλα, που κατέθεσε ως μάρτυρας κατηγορίας, λέγοντας ότι είχε δεσμό με τον αλλοδαπό από το 2015, σε νησί των Σποράδων και πέρυσι αποφάσισε ότι ήθελε να χωρίσουν.

«Έκτοτε ξεκίνησε ο εφιάλτης, καθώς ο δράστης είχε στην κατοχή του βίντεο με προσωπικές μας στιγμές, την οποία είχε διαβεβαιώσει ότι τα είχε για να θυμάται ο ίδιος και με διαβεβαίωσε ότι δεν θα τα έβλεπε κανείς. Επειδή τον αγαπούσα, του είχα τυφλή εμπιστοσύνη και εκείνος έλεγε ότι με αγαπάει», κατέθεσε η νεαρή κοπέλα.

Ωστόσο, αποδείχτηκε ότι ο νεαρός, για να την εκδικηθεί επειδή τον χώρισε, την απειλούσε ότι θα δημοσιοποιούσε δύο βίντεο που είχε στην κατοχή του και θα το έβλεπε ο καθένας, και έλεγε ότι θα της καταστρέψει τη ζωή.

Όντως, ο κατηγορούμενος, που δεν εμφανίστηκε στο Δικαστήριο, έκανε ανάρτηση του βίντεο σε ιστότοπο πορνογραφικού περιεχομένου, ενώ της έστελνε μηνύματα από δύο ψεύτικα προφίλ ότι θα της καταστρέψει τη ζωή.

Η ανήλικη τότε κοπέλα, που εξήγησε ότι τα βίντεο είχαν αποτυπωθεί όταν ήταν 16 και 17 ετών, έκανε καταγγελία στην Αστυνομία και παρά τις συστάσεις στον 25χρονο, ο ίδιος φέρεται να ανέβασε τα δύο βίντεο στο σάιτ περισσότερες από μια φορές. Τελικά η νεαρή κοπέλα κατέθεσε μήνυση, βλέποντας ότι το θέμα πήρε δημοσιότητα, το έμαθε όλο το νησί και δημοσιεύτηκε στον τοπικό Τύπο.

Η ίδια κατέθεσε ότι φοβάται ακόμη και σήμερα για το μέλλον της, γιατί υπάρχει κίνδυνος να δημοσιοποιήσει ξανά τα βίντεο στα επόμενα χρόνια.

Ο εισαγγελέας έδρας πρότεινε ενοχή του κατηγορούμενου και καταδίκη του σε φυλάκιση τριών ετών με χρηματική ποινή 360 ημερήσιων μονάδων προς 5 ευρώ την καθεμία και αν δεν συμμορφωθεί να εκτίσει επιπλέον ποινή έξι μηνών.

Τελικά το Δικαστήριο καταδίκασε τον δράστη σε φυλάκιση 4 ετών, με την ίδια χρηματική ποινή και η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Τελειώνοντας η δίκη, ο εισαγγελέας καθησύχασε την κοπέλα ότι έπραξε το σωστό και τη διαβεβαίωσε ότι αν ο νεαρός αλλοδαπός πέσει στα χέρια των Ελληνικών Αρχών, θα πάει στη φυλακή.

Πηγή: magnesianews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι - Λύτρας στον ΑΝΤ1: Η Ιωάννα έχει αποδεχθεί τα νέα δεδομένα (βίντεο)

Παιδί έφυγε από Νηπιαγωγείο: Δικογραφία σε βάρος της εκπαιδευτικού (βίντεο)

Πάτρα - Αγώνες καρτ: Αγωνία για την αποσωλήνωση του 6χρονου (βίντεο)