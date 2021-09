Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Διάψευση από τον δικηγόρο του 40χρονου μέσω του ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι δήλωσε για όσα είδαν το φως της δημοσιότητας κι εξόργισαν την Ιωάννα. Η πρώτη αντίδραση της κατηγορούμενης μετά τη συνέντευξη.

«Δεν έχω πει αυτά που ακούστηκαν ή διαδόθηκαν. Δεν έχω κάνει καμία δήλωση, προφορική ή γραπτή. Πρόκειται για μία άκομψη συρραφή παλιών δηλώσεων. Μου έβαλαν λόγια που δεν έχω πει. Κι εγώ και ο πελάτης μου θέλουμε να δηλώσουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στην Ιωάννα. Φυσικά, θα εμφανιστούμε στο δικαστήριο να πούμε όσα γνωρίζουμε». Με αυτόν τον τρόπο, ο δικηγόρος του 40χρονου, ο οποίος φέρεται να ήταν η αιτία της εμμονής της κατηγορουμένης, θέλησε να διαψεύσει όσα ακούστηκαν για το ότι «δεν έχει ακουστεί όλη η αλήθεια και από τις δύο πλευρές».

Από την πλευρά του, ο εκ των νομικών εκπροσώπων της Ιωάννας, Νικόλας Αλεξανδρής, τόνισε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Το Πρωινό” πως αυτός δεν είναι «ούτε ο ορθός ούτε ο ενδεδειγμένος τρόπος» για να προβεί σε μία διάψευση, υπογραμμίζοντας πως οι δηλώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας «αγγίζουν τα όρια του χυδαίου».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μετέφερε η δημοσιογράφος Κέλλυ Χεινοπώρου, η κατηγορούμενη για την επίθεση με το βιτριόλι παρακολούθησε την τηλεοπτική συνέντευξη της Ιωάννας. Δέχθηκε επίσκεψη από τον αδελφό της, στις φυλακές Κορυδαλλού και φέρεται να κατέληξε στο συμπέρασμα πως δεν ήταν σωστή η απουσία της από το δικαστήριο κατά την έναρξη της δίκης.

