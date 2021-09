Σύγκρουση τρένου με αυτοκίνητο στα Κάτω Πατήσια

Κοινωνία

Το Ι.Χ. δεν πρόλαβε να διασχίσει τις σιδηροδρομικές γραμμές και “χτυπήθηκε” από συρμό του Προαστιακού.

Συρμός του Προαστιακού συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο το πρωί της Τρίτης, στα Κάτω Πατήσια.

Το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 10 το πρωί, όταν ένα αυτοκίνητο δεν κατάφερε να διασχίσει τις σιδηροδρομικές γραμμές, λόγω μποτιλιαρίσματος.

Η αμαξοστοιχία, που είχε κατεύθυνση το Κιάτο, προσέκρουσε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, στην πρωτη ισόπεδη διαβαση, στην οδό Σώκου.

Οι επιβατες κατεβηκαν από το συρμό και η κυκλοφορία εχει επανέλθει.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξαιτίας του μεγάλου μποτιλιαρίσματος το αυτοκίνητο δεν πρόλαβε να διασχίσει τις γραμμές και ο διερχόμενος συρμός το βρήκε στο πίσω μέρος.

