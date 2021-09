Κόσμος

Σουδάν: αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος

Οι πραξικοπηματίες επιχείρησαν να πάρουν τον έλεγχο του κτιρίου των κρατικών μέσων ενημέρωσης, όμως απέτυχαν.

Οι σουδανικές αρχές απέκρουσαν απόπειρα πραξικοπήματος και η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο, δήλωσε σήμερα στο πρακτορείο Ρόιτερς μέλος του συμβουλίου που κυβερνά τη χώρα ενώ τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στο Σουδάν, χωρίς όμως να αναφέρουν ποιοι ήταν οι δράστες.

«Υπήρξε αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος, ο λαός πρέπει να το αντιμετωπίσει», μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Κυβερνητική πηγή επιβεβαίωσε επίσης στο Γαλλικό Πρακτορείο τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι επίδοξοι πραξικοπηματίες επιχείρησαν να πάρουν τον έλεγχο του κτιρίου των κρατικών μέσων ενημέρωσης, όμως απέτυχαν.

Ο Αλ Φακί Σουλεϊμάν, εκπρόσωπος του συμβουλίου που κυβερνά το Σουδάν, δήλωσε πως πρόκειται να αρχίσει η ανάκριση υπόπτων που εμπλέκονται στην απόπειρα πραξικοπήματος και πως οι ένοπλες δυνάμεις θα εκδώσουν σύντομα δήλωση.

