Κανελλοπούλου στο “Πρωινό”: είμαι καταθλιπτικός άνθρωπος (βίντεο)

Τι είπε για τη συμμετοχή της στην καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1 «Ήλιος» και την άτυπη απόφαση να μην προβάλλονται σειρές στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει ο Φιλιππίδης.

Η γνωστή ηθοποιός Μαρίας Κανελλοπούλου, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» και είπε με εξομολογητική διάθεση ότι «ο εαυτός μου είναι ο καλύτερος μου φίλος, αλλά και ο χειρότερος μου εχθρός» και ότι έχει κληθεί πολλές φορές να τον αντιμετωπίσει, συμπληρώνοντας, «διαχειρίζομαι με δυσκολία τις σκοτεινές πλευρές του εαυτού μου».

Όπως αποκάλυψε στη συνέχεια, «είμαι μελαγχολικός άνθρωπος, καταθλιπτικός για να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους» και πρόσθεσε ότι το αντιμετωπίζει από νεαρή ηλικία και μάλιστα σε μια εποχή που ο ψυχίατρος ήταν ταμπού.

Είπε ότι έχει αρκετές φοβίες, όπως αυτή που είχε με το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, αλλά το έκανε χωρίς να αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα, συμπάσχει όμως με όσους το φοβούνται.

Για τη συμμετοχή της στο σίριαλ του ΑΝΤ1 «Ήλιος», είπε ότι είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει σε καθημερινή σειρά κι αυτό είναι κάτι που χρειάζεται αντοχές.

Τέλος, σχολιάζοντας την άτυπη απόφαση των καναλιών να μην προβάλλουν σειρές στις οποίες πρωταγωνιστεί ο Πέτρος Φιλιππίδης, είπε ότι το βρίσκει λίγο υποκριτικό γιατί η υπόθεση αφενός έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης και αφετέρου ο Φιλιππίδης για αυτές τις τηλεοπτικές δουλειές έχει πληρωθεί και μάλιστα πολύ καλά, αλλά μαζί με αυτόν τιμωρούνται δεκάδες ηθοποιοί που από τις επαναλήψεις έπαιρναν μια ελάχιστη αμοιβή την οποίαν όμως την έχουν ανάγκη.

