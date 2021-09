Life

“Άγριες Μέλισσες”: τα νέα πρόσωπα στον γ΄ κύκλο (βίντεο)

Τι λένε αποκλειστικά στο "Πρωινό". Ποια ηθοποιός ούρλιαζε όταν έμαθε ότι πήρε τον ρόλο. Ποιος μπαίνει στη σειρά με καθυστέρηση... 3 ετών, επειδή ήταν πολύ μικρός.

Αποκλειστικές δηλώσεις έκαναν στην κάμερα της εκπομπής του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», πολλοί από τους ηθοποιούς που θα δούμε για πρώτη φορά στον τρίτο κύκλο της επιτυχημένης σειράς, «Άγριες Μέλισσές» που επιστρέφει στις οθόνες μας από τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου.

Η Μαρκέλλα Γιαννάτου που θα υποδυθεί τη Ζωή, είπε «ότι ο χαρακτήρας είναι αινιγματικός, οπότε δεν ξέρω αν μπορώ να πω κάτι για το ρόλο, παρά μόνο ότι έχει έναν πολύ δύσκολο σύζυγο».

Η Μαρία Καλλιμάνη, είπε ότι θα υποδυθεί «την Αιμιλία Λειβαδά, τη νέα δασκάλα του χωριού στη θέση του Λάμπρου. Η Αιμιλία έχει συντηρητικές απόψεις αλλά είναι δικαιολογημένη μέσα σε αυτό το κοινωνικό πλαίσιο».

Η Μαρία Αντουλινάκη από τις παλιές… καραβάνες της σειράς όταν ρωτήθηκε για κάποιο αστείο περιστατικό που της έχει τύχει με τις «Άγριες Μέλισσες», είπε ότι το καλοκαίρι κάποιος τη ρώτησε «αν η Σοφούλα θα πάρει τη σύνταξη του Βόσκαρη».

Ο Δημήτρης Τσικλής, είπε για το ρόλο του ότι «ο Λευτέρης Μεγαρίτης είναι ένας πολύ ευγενικός άνθρωπος. Είχα κάνει μια συνάντηση και πριν από 3 χρόνια για να μπω στη σειρά, αλλά τότε ο Λευτέρης Χαρίτος μου είπε ότι ήμουν πολύ μικρός ακόμη».

Η Στέλλα Ψαρουδάκη δεν έκρυψε ότι «ούρλιαξα όταν έμαθα ότι θα πάρω τον ρόλο γιατί ήταν κάτι που ήθελα πολύ».

Τέλος ο Κώστας Φιλιππόγλου που θα υποδυθεί τον αριβίστα νομάρχη που διορίζει το καθεστώς στη Λάρισα, έκανε μια αποκάλυψη σχολιάζοντας τις καταγγελίες για ανθρώπους του θεάτρου και της τηλεόρασης που είδαν το φως της δημοσιότητας τον τελευταίο καιρό, λέγοντας πως σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλες καταγγελίες και ελπίζει η Δικαιοσύνη να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

