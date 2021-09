Πολιτική

Βόρεια Εύβοια: “Τροχάδην” οι εργασίες αποκατάστασης στις πυρόπληκτες περιοχές (εικόνες)

Αναλυτικά στοιχεία για την πορεία των έργων. Συνάντηση Κικίλια-Μπένου.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την ταχεία αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών, την προστασία και την προσαρμογή των δασικών οικοσυστημάτων στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, με βάση το σχέδιο που έχει εκπονήσει το ΥΠΕΝ. Ειδικά συνεργεία, αποτελούμενα από έμπειρους επαγγελματίες και επιστήμονες, βρίσκονται εντός των καμένων εκτάσεων και εργάζονται εντατικά για την ταχεία «ανάρρωση» του φυσικού περιβάλλοντος.

Μάλιστα, με τον θεσμό του «Αναδόχου Αποκατάστασης και Αναδάσωσης», με την άμεση εξασφάλιση κονδυλίων, καθώς και την ταχεία προώθηση των απαιτούμενων νομικών και διοικητικών πράξεων, τα έργα και οι μελέτες για την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος ολοκληρώνονται ταχύτερα, όπως υπογραμμίζει το ΥΠΕΝ.

Υπενθυμίζεται, ότι με τον χορηγικό θεσμό του «Αναδόχου Αποκατάστασης και Αναδάσωσης» μπορούν να ορίζονται Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, τα οποία θα μπορούν να χρηματοδοτούν έργα αποκατάστασης και αναδάσωσης σε περιοχές που έχουν υποστεί πλήγμα από φυσικές καταστροφές.

Τα οικεία δασαρχεία θα ορίζουν τις περιοχές που χρειάζονται προστασία και αποκατάσταση και ο ανάδοχος θα αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την εκπόνηση των μελετών και τη χρηματοδότηση των σχετικών έργων. Ενώ σε αυτήν τη διαδικασία το Ελληνικό Δημόσιο δεν απεμπολεί οποιοδήποτε δικαίωμά του επί αυτών των εκτάσεων.

Όπως έγινε γνωστό, ήδη, με αποφάσεις του αναπληρωτή προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, ορίστηκαν ως ανάδοχοι αποκατάστασης, με σκοπό την υλοποίηση αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων στην πυρόπληκτη περιοχή της Λίμνης στη Βόρεια Εύβοια, οι εταιρείες EREN Hellas και ΔΕΗ, στις 14, 16 και 17 Σεπτεμβρίου, αντίστοιχα.

Επιπλέον, η ΔΕΗ θα χρηματοδοτήσει με 1.980.000 και 396.000 ευρώ την υλοποίηση αντιδιαβρωτικών έργων σε δύο κρίσιμες υδρολογικές λεκάνες της περιοχής (Σηπιάδα και Αχλάδι), ενώ η EREN Hellas θα προσφέρει χρηματοδότηση ύψους 992.222 ευρώ για τον ίδιο σκοπό στη λεκάνη του όρους Κανδύλι, προστατεύοντας τη Λίμνη. Ως καταληκτική προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών της ΔΕΗ έχει οριστεί η 17η και η 18η Δεκεμβρίου 2021 και για την EREN Hellas η 14η Δεκεμβρίου 2021.

Όπως έγινε γνωστό, οι παρεμβάσεις αποκατάστασης προβλέπουν την κατασκευή των εξής έργων:

Κορμοδέματα και σανιδότοιχοι για τον περιορισμό της επιφανειακής διάβρωσης και απορροής.

Κλαδοπλέγματα κατά μήκος των υπολειμμάτων υλοτομίας των απονεκρωθέντων δέντρων, κυρίως σε εδάφη μικρών κλίσεων, με σκοπό την προστασία τους από τη διάβρωση και την επιφανειακή απορροή.

Ξυλοφράγματα σε μικρές χαραδρώσεις και ρέματα για την αποτροπή της διάβρωσης και τη συγκράτηση φερτών υλικών.

Χρηματοδοτήσεις από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και Πράσινο Ταμείο

Με ταχύτατες ενέργειες του ΥΠΕΝ εξασφαλίστηκαν ήδη οι παρακάτω πιστώσεις: Δασαρχείο Λίμνης: 14.102.520 ευρώ - Δασαρχείο Ιστιαίας: 5.799.000 ευρώ από ΣΑΕΠ «Φυσικών Καταστροφών» - Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με φορέα χρηματοδότησης το ΥΠΕΝ, μετά από Τεχνικά Δελτία που κατατέθηκαν τον Αύγουστο για σύνταξη μελετών, αποκατάσταση υποδομών και αντιδιαβρωτικά έργα.

Επιπλέον αυτών, εξασφαλίστηκαν 145.000 ευρώ για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού 13 θέσεων, με τη διαδικασία κάλυψης έκτακτων και επειγουσών ενεργειών.

Το Πράσινο Ταμείο, με απόφασή του στις 27-8-2021, μετά από επιστολή του ΥΠΕΝ προς αυτό, ενέκρινε 700.000 ευρώ προς τους πληγέντες Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας και Αναγκαστικούς Δασικούς Συνεταιρισμούς.

Μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί 360.000 ευρώ. Επίσης, έχουν δοθεί στους ΔΑΣΕ πιστώσεις ύψους 70.000 ευρώ από την εταιρεία ΤΕΡΝΑ και 30.000 ευρώ από την εταιρεία ΜΕΤΚΑ για τη χρηματοδότηση εργασιών αποκατάστασης που υλοποιήθηκαν.

Η πορεία των έργων και των εργασιών

Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας

Ειδικότερα, όσον αφορά τις απολήψεις παρόδιας βλάστησης στον Δήμο Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας, η απόληψη καμένης παρόδιας βλάστησης έχει ολοκληρωθεί:

Στο 100% στις Επαρχιακές Οδούς (Κήρινθος - Ροβιές και Στροφυλλιά - Παππάδες).

Στο 100% για το Επαρχιακό Δίκτυο (δρόμοι σύνδεσης μεταξύ χωριών).

Στο >90% στο Δημοτικό Δίκτυο οδών (μικροί δρόμοι εντός και μεταξύ χωριών με μικρή κυκλοφορία, που έχουν πολλά καμένα δέντρα).

Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού

Έχουν ξεκινήσει εργασίες κοπής-απόληψης στα χωριά Κοκκινομηλιά, Κρυονερίτη, Αγδίνες, Τσαπουρνιά, ενώ αναμένεται να ξεκινήσουν και στο χωριό Μηλιές. Ο καθαρισμός του Επαρχιακού Δικτύου έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό πάνω από 30%.

Οι εργασίες γίνονται από τους τοπικούς Δασικούς Συνεταιρισμούς και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί σε μία εβδομάδα.

Αντιδιαβρωτικά-Αντιπλημμυρικά

Για το σύνολο της έκτασης που κάηκε στη Β. Εύβοια έχει ήδη συνταχθεί και εγκριθεί από τη Διεύθυνση Δασών Ευβοίας η αναγνωριστική μελέτη για το σύνολο των απαραίτητων έργων σε όλες τις υδρολογικές λεκάνες της περιοχής.

Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας (Δασαρχείο Λίμνης)

Από το οικείο Δασαρχείο Λίμνης έχουν συνταχθεί και έχουν ήδη εγκριθεί από τη Διεύθυνση Δασών Ευβοίας οι 5 μελέτες αντιδιαβρωτικών έργων που αντιστοιχούν συνολικά στην περιοχή.

Για την υλοποίηση των αντιδιαβρωτικών έργων, οι εργασίες θα γίνουν κατά προτεραιότητα από τους Δασικούς Συνεταιρισμούς και ξεκινούν από τη Λίμνη Ευβοίας.

Αντιπλημμυρικά έργα (μελέτες-υλοποίηση):

Από το Δασαρχείο Λίμνης ετοιμάζονται οι 5 μελέτες αντιπλημμυρικών έργων που αντιστοιχούν στην περιοχή. Η πρώτη μελέτη θα είναι έτοιμη εντός της επόμενης εβδομάδας. Οι υπόλοιπες 4 μελέτες θα είναι έτοιμες έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού

Από το Δασαρχείο Ιστιαίας αναμένονται συνολικά 4 μελέτες αντιδιαβρωτικών έργων έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Η πρώτη εγκρίθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου.

Για την υλοποίηση των αντιδιαβρωτικών έργων οι εργασίες θα γίνουν κατά προτεραιότητα από τους Δασικούς Συνεταιρισμούς.

Από το Δασαρχείο Ιστιαίας αναμένονται συνολικά 4 μελέτες αντιπλημμυρικών έργων έως τα μέσα Οκτωβρίου.

Τέλος, επισημαίνεται ότι για την προστασία του περιβάλλοντος και την επιτάχυνση των έργων έχουν εκδοθεί και οι αντίστοιχες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και οι απαιτούμενες υπουργικές αποφάσεις.

Συνάντηση Κικίλια - Μπένου

Ο Υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, συναντήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Τουρισμού, με τον επικεφαλής της Επιτροπής για το σχέδιο ανασυγκρότησης της Β. Εύβοιας, Σταύρο Μπένο.

Ο κ. Μπένος παρουσίασε στον κ. Κικίλια ένα ολιστικό και ανθρωποκεντρικό σχέδιο, με κορυφαίο πυλώνα τον τουρισμό, καθώς όπως τόνισε χαρακτηριστικά, ο τουρισμός είναι το όχημα που θα δώσει την ελπίδα με στόχο την αναγέννηση της περιοχής. «Να γίνει ό,τι λέγανε και στην πατρίδα μου, Υπουργέ. Μετά από έξι μήνες λέγανε “σεισμός, σωσμός”. Και αυτό θα επιδιώξουμε να επιτύχουμε και τώρα, μέσα από αυτή τη μεγάλη καταστροφή. Γιατί οι καταστροφές, οι κρίσεις εμπεριέχουν και την αναγέννηση και την ελπίδα. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε», τόνισε ο κ. Μπένος.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Τουρισμού ευχαρίστησε τον κ. Μπένο για την παρουσίαση του σχεδίου και ανακοίνωσε την αύξηση της τουριστικής καμπάνιας του 2022 για την Εύβοια, από 1,5 σε 2 εκατομμύρια ευρώ. «Ελπίζουμε ότι σε αυτόν τον ορίζοντα, σε αυτό το χρονικό διάστημα θα είναι ήδη ορατά τα αποτελέσματα μιας πρώτης προσπάθειας που γίνεται, ολικής αναμόρφωσης της περιοχής, μετά τη ζημιά που είχαμε φέτος το καλοκαίρι», σημείωσε ο κ. Κικίλιας.

