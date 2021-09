Πολιτική

“Bright Star 21”: Εντυπωσιακές εικόνες από την πολυεθνική άσκηση

Ολοκληρώθηκε η διακλαδική άσκηση “Bright Star 21”, που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.

Η πολυεθνική διακλαδική άσκηση “Bright Star 21”, που πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο, ολοκληρώθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, στην άσκηση συμμετείχαν με προσωπικό και μέσα οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας, της Αιγύπτου, των ΗΠΑ, της Κύπρου, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιορδανίας, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας με παρατηρητές από το Σουδάν, το Μαρόκο, την Ιταλία, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ιράκ, την Τυνησία, την Ισπανία, το Κουβέιτ, τη Νιγηρία, την Τανζανία και την Κένυα.

Στο πλαίσιο της Ημέρας Διακεκριμένων Επισκεπτών της “Bright Star 21”, την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε άσκηση με επιθετική ενέργεια και προσβολές από αέρος, παρουσία του υπαρχηγού ΓΕΕΘΑ, αντιναύαρχου Ιωάννη Δρυμούση, ως εκπρόσωπου του αρχηγού ΓΕΕΘΑ.

Μεταξύ άλλων, η συνεκπαίδευση περιέλαβε τεχνικά και τακτικά αντικείμενα με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας σε συνεργασία με μέσα και μονάδες και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια υψηλού επιπέδου επί αντικειμένων αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, διακλαδικών επιχειρήσεων, υβριδικών απειλών, καθώς και διαχείρισης κρίσεων.

Η άσκηση συνέβαλε στην επαύξηση του επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των δυνάμεων που συμμετείχαν, αυξάνοντας τη διαλειτουργικότητα. Έδωσε, δε, την ευκαιρία στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις να προβάλλουν τις δυνατότητες που μπορούν να αναπτύξουν συνεργαζόμενες με αντίστοιχες άλλων χωρών, με κοινό σκοπό τη συμβολή τους στη διατήρηση της ασφάλειας και τη σταθερότητας στην Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

