Εκρέμ Ιμάμογλου: Η ελληνοτουρκική φιλία είναι η μόνη λύση

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη.

Την πεποίθηση ότι η Αθήνα και η Κωνσταντινούπολη μπορούν να χτίσουν γέφυρες ειρήνης και να προχωρήσουν από κοινού στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν Ελλάδα και Τουρκία, αλλά και εκείνων που υπερβαίνουν τα σύνορα των δύο χωρών, εξέφρασαν οι δήμαρχοι των δύο πόλεων, Κώστας Μπακογιάννης και Εκρέμ Ιμάμογλου, σε δηλώσεις μετά την συνάντησή τους στο δημαρχιακό μέγαρο της Αθήνας.

Ο κ. Μπακογιάννης τόνισε ότι «τα προβλήματα λύνονται από κάτω προς τα πάνω. Άνθρωποι τα δημιουργούν και άνθρωποι τα λύνουν. Ακόμα και αν τα δημιουργούν οι κυβερνήσεις ή -για να είμαι ακριβής- τα καθεστώτα, μπορούν να τα λύσουν οι λαοί». Αναφερόμενος στη διπλωματία των πόλεων είπε ότι «οι διαφορές μας είναι υπαρκτές, όμως η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο πλησιέστερος δημοκρατικός θεσμός στον πολίτη και αυτό μας επιτρέπει να μπορούμε να διερμηνεύσουμε πιο αποτελεσματικά τα ανθρώπινα συναισθήματα. Τα συναισθήματα εκείνα που εκδηλώθηκαν στις κοινωνίες μας με τις καταστροφικές φωτιές που έπληξαν τις χώρες μας το καλοκαίρι, όπως και με τους ισχυρούς σεισμούς που έλαβαν χώρα πριν από μερικά χρόνια».

Από την πλευρά του, ο κ. Ιμάμογλου σημείωσε ότι η Κωνσταντινούπολη και η Αθήνα είναι δύο πόλεις που τις συνδέει κοινή μοίρα και οφείλουν να βρουν μαζί τις λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν η Ελλάδα και η Τουρκία.

«Η φιλία ανάμεσα στις δύο χώρες δεν είναι μία από τις λύσεις, είναι η μοναδική λύση», υπογράμμισε ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης.

Συνοδευόμενος από τον κ. Μπακογιάννη, ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, επισκέφθηκε στη συνέχεια το Μέγαρο Μαξίμου, όπου έγινε δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και υποδομών πόλεων.





