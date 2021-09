Κοινωνία

Βάρκιζα: παιδί έμεινε κλειδωμένο 5 ώρες σε σχολικό λεωφορείο!

Ούτε ο οδηγός του σχολικού, ούτε οι ιθύνοντες του σταθμού αντιλήφθηκαν ότι τους έλειπε ένα παιδάκι, που για καλή του τύχη άκουσε τα κλάματα του ένας περαστικός.

Αίσθηση έχει προκαλέσει η περιπέτεια που πέρασε ένα κοριτσάκι μόλις 2 ετών, όταν ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου το ξέχασε και το κλείδωσε μέσα στο όχημα επί 5 ώρες!

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το newsit.gr, το πρωί της Δευτέρας, ο οδηγός του σχολικού παρέδωσε τα νήπια σε παιδικό σταθμό στη Βάρκιζα, κλείδωσε το λεωφορείο και πήγε στο σπίτι του μέχρι να έρθει η ώρα να επιστρέψει το μεσημέρι για να κάνει το αντίστροφο δρομολόγιο.

Όμως ούτε αυτός, ούτε οι ιθύνοντες του σταθμού, αντιλήφθηκαν ότι έλειπε το κοριτσάκι, το οποίο είχε ξεχαστεί κλειδωμένο μέσα στο λεωφορείο.

Το παιδάκι ενώ αρχικά κοιμόταν ξύπνησε από τη ζέστη που επικρατούσε μέσα στο κλειστό σχολικό και για καλή του τύχη όταν έβαλε τα κλάματα την άκουσε ένας περαστικός και κάλεσε την αστυνομία. Άνδρες της ΔΙ.ΑΣ έφτασαν στο σημείο και έβαλαν τέλος στην περιπέτεια του παιδιού, μετά από 5 ώρες

Οι γονείς, που ειδοποιήθηκαν αμέσως, υπέβαλλαν μήνυση για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Στην Ευελπίδων έχουν οδηγηθεί μετά την σύλληψή τους ο οδηγός, η συνοδός, βρεφονηπιοκόμοι και ο διευθυντής του σταθμού.

