Life

Βέρτης: έχασα την αγαπημένη μου ξαδέρφη από κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρέπει να μαζευτούμε όλοι, να εμβολιαστούμε και να τελειώνει όλο αυτό με τον κορονοϊό, υπογράμμισε ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Ξεκάθαρη θέση υπέρ του εμβολιασμού πήρε ο δημοφιλής τραγουδιστής Νίκος Βέρτης, τονίζοντας πρέπει να μαζευτούμε και να εμβολιαστούμε για να τελειώνουμε με αυτό το πράγμα, ενώ αποκάλυψε ότι ο κορονοϊός στάθηκε η αιτία για να χάσει την αγαπημένη του ξαδέρφη.

Μιλώντας στο My Radio 104.6, είπε χαρακτηριστικά, «Θεωρώ ότι πλέον τα πράγματα αρχίζουν και αλλάζουν. Πρέπει να μαζευτούμε όλοι μαζί και να τελειώσουμε με αυτό το πράγμα, να εμβολιαστούμε να τελειώνει. Έχω δει δικούς μου ανθρώπους δυστυχώς να χάνονται. Έχασα την πρώτη μου ξαδέρφη χωρίς κανένα υποκείμενο νόσημα, νεότατη, κι έφυγε ξαφνικά. Έχω δει φίλους μου και οικογένειες να είναι αρνητές και ξαφνικά όταν το περνάνε να λένε “τι χαζομάρα έκανα”…»

«Νομίζω ότι πρέπει να φύγει αυτός ο εγωισμός. Είσαι αρνητής και ξαφνικά έχουν περάσει έξι μέρες και πρέπει να πάρεις τηλέφωνο το ασθενοφόρο να έρθει να σε πάρει γιατί είσαι σε άθλια κατάσταση. Τη στιγμή που ξαπλώνεις στο ασθενοφόρο και ακούς τη σειρήνα, αν γυρνούσες το χρόνο πίσω τρεις μήνες, θα το έκανες ή όχι;», κατέληξε ο Νίκος Βέρτης.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι: Διάψευση από τον δικηγόρο του 40χρονου μέσω του ΑΝΤ1 (βίντεο)

Φωτιά στη Νέα Μάκρη: Κάηκαν σπίτια - Σε ύφεση το πύρινο μέτωπο (βίντεο)

Πάτρα - Αγώνες καρτ: Αγωνία για την αποσωλήνωση του 6χρονου (βίντεο)