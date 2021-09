Συνταγές

Σουφλέ ζυμαρικών με τυριά και αλλαντικά στον φούρνο

Ο Πέτρος Συρίγος από την κουζίνα της εκπομπής “Το Πρωινό”, μοιράζεται μικρά μυστικά που θα απογειώσουν την γεύση στην συνταγή που ξετρελαίνει μικρούς και μεγάλους.

Σουφλέ ζυμαρικών με ριγκατόνι, γευστικά τυριά και αλλαντικά στον φούρνο ετοίμασε και μας προτείνει, ως την συνταγή της ημέρας, ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό»!

Ο Πέτρος Συρίγος μοιράστηκε με τους τηλεθεατές και όλα τα μυστικά για να πετύχουν ένα ζουμερό και ελαφρύ σουφλέ!

Συστατικά για το σουφλέ ζυμαρικών με ριγκατόνι και αλλαντικά στον φούρνο

600 γρ ριγκατόνι

1 κρεμμύδι

15 μέτρια μανιτάρια

1 αυγό

100 γρ cheddar

100 γρ γραβιέρα

100 γρ παρμεζάνα

6 φέτες ζαμπόν

10 φέτες πεπερόνι

5 φέτες μπέικον

800 ml γάλα

80 γρ βούτυρο

80 γρ αλεύρι γ.ο.χ

½ κ.τ.γ μοσχοκάρυδο

1 κ.τ.σ φρυγανιά

2 κ.τ.σ ηλιέλαιο

Η συνταγή για το σουφλέ ζυμαρικών με ριγκατόνι και αλλαντικά στον φούρνο

Βράζουμε σε μπόλικο αλατισμένο νερό τα ριγκατόνι για 9 λεπτά. Φτιάχνουμε την μπεσαμέλ, βάζουμε το βούτυρο σε μια κατσαρόλα σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και όταν λιώσει προσθέτουμε το αλεύρι, ανακατεύουμε για 2 λεπτά και προσθέτουμε το ζεστό γάλα, ανακατεύουμε με ένα σύρμα. Όταν πήξει προσθέτουμε το τριμμένο μοσχοκάρυδο, αλάτι, πιπέρι, τις μισές ποσότητες από τα τυριά (τα υπόλοιπα τα κρατάμε για το ψήσιμο), προσθέτουμε το αυγό και ανακατεύουμε. Σε ένα βαθύ τηγάνι βάζουμε 2 κ.τ.σ ηλιέλαιο, όταν ζεσταθεί βάζουμε τα κομμένα σε φέτες μανιτάρια, το κρεμμύδι, στη συνέχεια το μπέικον,τ ο ζαμπόν και το πεπερόνι σε κυβάκια. Σοτάρουμε για 4-5 λεπτά. Σε ένα μεγάλο μπoλ βάζουμε τη μπεσαμέλ, το ριγκατόνι, το μείγμα από το τηγάνι και ανακατεύουμε. Απλώνουμε σε ένα πυρέξ και από πάνω πασπαλίζουμε με τα υπόλοιπα τυριά και την φρυγανιά. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 για περίπου 25 λεπτά μέχρι να πάρει χρυσαφί χρώμα.

