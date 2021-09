Πολιτισμός

“Ελευθέριος Βενιζέλος”: χειροπέδες σε ζευγάρι Αμερικανών για αρχαιοκαπηλία

Στις αποσκευές τους βρέθηκαν αντικείμενα που χρονολογούνται από τους στους ρωμαϊκούς και βυζαντινούς χρόνους.

Ένα ζευγάρι Αμερικανών συνελήφθη χθες, Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου, στο «Ελ. Βενιζέλος», από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, κατηγορούμενο για αρχαιοκαπηλία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια του ελέγχου των αποσκευών τους, πριν να αναχωρήσουν για το εξωτερικό, εντοπίστηκαν μέσα σε αυτές αρχαία αντικείμενα.

Ειδικότερα, στην αποσκευή του άνδρα βρέθηκαν 14 διάφανα σακουλάκια και μία χάρτινη σακούλα που περιείχαν συνολικά 65 θραύσματα αρχαίων αγγείων και αντικειμένων, ενώ σε αυτή της γυναίκας εντοπίστηκαν δύο διάφανα σακουλάκια που περιείχαν οκτώ θραύσματα αρχαίων αγγείων και αντικειμένων.

Σημειώνεται, ότι αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής γνωμάτευσε πως τα αρχαία αντικείμενα που εντοπίστηκαν εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου περί προστασίας των αρχαιοτήτων, ενώ τα περισσότερα από αυτά χρονολογούνται στους ρωμαϊκούς και βυζαντινούς χρόνους.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

