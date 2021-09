Πολιτική

Μαξίμου: Τα πανεπιστήμια θα παραμείνουν ανοιχτά

Τι απαντούν κυβερνητικές πηγές στις πληροφορίες ότι ορισμένοι πρυτάνεις θα ζητήσουν τηλεκπαίδευση και όχι δια ζώσης διδασκαλία.

Αύριο Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί σύνοδος των πρυτάνεων των πανεπιστημίων, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, μερίδα των πρυτάνεων αναμένεται να ζητήσει τηλεκπαίδευση και όχι δια ζώσης διδασκαλία.

Κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας σχετικά, σημείωναν τα υψηλά ποσοστά εμβολιασμού καθηγητών, φοιτητών και διοικητικών υπαλλήλων. Επίσης ότι εντός των αμφιθεάτρων άπαντες φορούν προστατευτικές μάσκες.

Συμπλήρωναν δε πως οι πρυτάνεις είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο και θα πρέπει να σπάσουν ακροατήρια και να τον διεξάγουν.

Σε κάθε περίπτωση, οι κυβερνητικές πηγές τονίζουν κατηγορηματικά πως η θέση της Κυβέρνησης είναι τα πανεπιστήμια να παραμείνουν ανοιχτά.

