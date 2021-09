Κοινωνία

Ζακ Κωστόπουλος: Πέθανε σαν σήμερα - Το μήνυμα της μητέρας του

Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί πορεία στη μνήμη του, 3 χρόνια μετά το θλιβερό περιστατικό που του στοίχισε τη ζωή στο κέντρο της Αθήνας.

Συμπληρώνονται σήμερα 3 χρόνια από την ημέρα του θανατου του Ζακ Κωστόπουλου και μια σειρά από συλλογικότητες έχουν προγραμματίσει απόψε στις 19:00, πορεία στη μνήμη του, ενώ θα προηγηθεί προσυγκέντρωση στις 18:00 στη Γλάδστωνος στις 18:00.

Την ίδια στιγμή συγκλονίζει η μητέρα του στο μήνυμα της στη σελίδα του Facebook, Justice For Zak/Zackie, που είναι αφιερωμένη στη μνήμη του:

Σε κοιτάζω κι είσαι ένα πλάσμα αλλόκοτο και κατανοητό συνάμα.

Στο κεφάλι σου υπάρχουν μικρά μαύρα φίδια, τα μάτια σου λάμπουν από το φως της αλήθειας ή μήπως από τη χρυσή σκιά που έβαλες;

Τα χείλη σου στάζουν κόκκινο αίμα ή μήπως είναι το κόκκινο κραγιόν σου;

Τα χέρια σου είναι ορθάνοιχτα και πελώρια πώς να χωρέσουν όλοι οι πονεμένοι σε μια αγκαλιά;

Παιδί μου, ομόρφυνες τον κόσμο με τα λόγια σου, την καλοσύνη και τη συμπόνια σου, την ευγενική σου ψυχή και την αγάπη σου.

Και τρία χρόνια λείπεις κι άφησες ανοιχτές πληγές και τη μαγεία σου να πλανάται στον αέρα και να ψάχνει κάπου να φωλιάσει.

Η χρυσόσκονη που σκόρπισες φεύγοντας, ταξιδεύει στην ατμόσφαιρα και είναι σαν να μας κλείνεις το μάτι και να λες "Εδώ είμαι, οι πράξεις μου, τα λόγια μου, τα γραπτά μου είναι εδώ.

Συνεχίστε μέχρι που κάθε παπούτσι που κλωτσά να γίνει στάχτη στο χώμα της κόλασης.

Η μαμά σου. #Justice4ZakZackie

Μηνύματα απο κόμματα

Ο Τομέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κινήματος Αλλαγής, αναφέρει σε ανακοίνωση του τα εξής:

«Τρία χρόνια χωρίς απόδοση δικαιοσύνης για τον αδικοχαμένο Ζακ Κωστόπουλο. Σαν σήμερα, το 2018, δέχθηκε μια ιδιαίτερα βάρβαρη και σκληρή επίθεση, αφήνοντας την τελευταία του πνοή στο πεζοδρόμιο της οδού Γλάδστωνος. Εκτός από την αρχική απάνθρωπη επίθεση που δέχθηκε, στη συνέχεια τα αστυνομικά όργανα που κλήθηκαν στο σημείο ενήργησαν κατά του αιμόφυρτου Ζακ με τρόπο, που τραυματίζουν την αναγκαία εμπιστοσύνη της κοινωνίας στην αστυνομία. Τρία χρόνια η οικογένεια του Ζακ, τα αγαπημένα του πρόσωπα και η κοινωνία των πολιτών αναμένουν τη δικαίωση της μνήμης του. Τον επόμενο μήνα που -έστω και καθυστερημένα- εκδικάζεται η υπόθεση, θα είναι η στιγμή που θα αποδοθούν οι ευθύνες που πρέπει, για μια υπόθεση που σόκαρε την κοινωνία με την ιδιαίτερη σκληρότητα που αντιμετώπισε ένας άνθρωπος που ήταν απολύτως αναγκαίος με τις δράσεις και το λόγο του για τη διεκδίκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας. Τιμούμε τη μνήμη του Ζακ Κωστόπολου και παραμένουμε σε εγρήγορση για την απόδοση δικαιοσύνης στην υπόθεση».

Το ΜέΡΑ25, αναφέρει μεταξύ άλλων, «Τρία χρόνια μετά, ο Ζακ δολοφονείται ξανά και ξανά, κάθε φορά που υπάρχει αναφορά στο πρόσωπο του από τα συστημικά ΜΜΕ, μιλώντας για πρεζάκι, ανώμαλο ομοφυλόφιλο ή ληστή. Ενώ η δίκη έχει διακοπεί επ’ αόριστον, καθώς το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο (ΜΟΔ) της Αθήνας δεν δέχθηκε να μεταφέρει τη δίκη σε άλλη αίθουσα, έτσι ώστε να υπάρξει μεγαλύτερος αριθμός παρευρισκόμενων, που θα πληρούσε και τα κριτήρια για μια δημόσια δίκη, όπως αρμόζει στην περίσταση. Η οικογένεια του Ζακ Κωστόπουλου ζητάει το αυτονόητο. Να αποδοθεί δικαιοσύνη, να σταματήσει να αμαυρώνεται η μνήμη του γιού τους και να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι του. Τον/την Ζακ/Zackie τον σκότωσαν όλα αυτά τα οποία αγωνιζόταν να αλλάξει, η ΛΟΑΤΚΙφοβία, η πατριαρχική κουλτούρα, η κουλτούρα του “ματσό άνδρα”, ο φασισμός απέναντι σε οτιδήποτε διαφορετικό, και οι καθωσπρέπει “νοικοκυραίοι”. Απαιτούμε από την Δικαιοσύνη να κάνει επιτέλους τη δουλειά της, να οριστεί νέα ημερομηνία δίκης, για να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι του/της Ζακ/Zackie».

