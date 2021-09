Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Θεοδωρίδου - Παπαευαγγέλου για τα εμβόλια σε παιδιά (βίντεο)

Απαντήσεις σε ερωτήσεις για τα κρούσματα στα σχολεία, την μεταδοτικότητα στο οικογενειακό περιβάλλον και την ασφάλεια των εμβολίων σε μαθητές.

Ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση, με στόχο την ενημέρωση μαθητών και γονέων για τα οφέλη του εμβολιασμού στις ηλικίες 12-17 κατά της νόσου του κορονοϊού, διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου και η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας, Βάνα Παπαευαγγέλου απάντησαν σε απορίες γονέων, που υποβλήθηκαν μέσω ειδικής πλατφόρμας, σχετικά με τον εμβολιασμό των παιδιών τους.

Η εκδήλωση, που απευθυνόταν σε γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητές και μαθήτριες, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο μεταδόθηκε από το κανάλι του Υπ. Παιδείας στο YouTube:

Όπως αναφέρει το Υπ. Παιδείας, «Η εν λόγω εκδήλωση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κυβερνητικών δράσεων ευαισθητοποίησης, επιστημονικής ενημέρωσης και παρότρυνσης των γονέων να εμβολιάσουν τα παιδιά τους ηλικίας 12 ετών και άνω, με στόχο την πληρέστερη θωράκιση της υγείας τους όσο και της δια ζώσης μαθησιακής διαδικασίας, όπως η δημοσίευση ίστας με συχνά ερωτήματα γονέων και απαντήσεις από τους ειδικούς».

