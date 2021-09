Life

Σοφία Μουτίδου: Θύελλα αντιδράσεων για το νέο της βίντεο στο Youtube

Οι αντιδράσεις, ο χαρακτηρισμός της ως ομοφοβική και η αιχμηρή απάντηση που έδωσε στους επικριτές της,

Θύελλα αντιδράσεων έφερε το νέο βίντεο της Σοφίας Μουτίδου που δημοσιεύτηκε στο κανάλι της στο Youtube, το πρωί της Δευτέρας.

Το επίμαχο βίντεο σατιρίζει τους ομοφυλόφιλους, κάτι που η ηθοποιός έχει κάνει στο παρελθόν και με άλλες σεξουαλικότητες. Όμως, αυτή τη φορά η Σοφία Μουτίδου χαρακτηρίστηκε από κάποιους ομοφοβική, ενώ δέχτηκε απειλές για της κλείσουν το κανάλι.

Βλέποντας τις αντιδράσεις η Σοφία Μουτίδου έδωσε τη δική της αιχμηρή απάντηση.

