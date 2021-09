Καιρός

Καιρός: απότομη αλλαγή με βροχές και καταιγίδες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα. Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι.

Την Τετάρτη, 22.09.2021, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα βόρεια και βαθμιαία στα υπόλοιπα, κυρίως ανατολικά τμήματα. Ωστόσο ο καιρός αλλάζει πρόσωπο… απότομα και σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αναμένονται τοπικές βροχές ή σποραδικές καταιγίδες

Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες σε Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία, Βορειοδυτικό Αιγαίο και τις βραδινές ώρες σε Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και Ανατολική Πελοπόννησο.

Πτώση θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 24 βαθμούς), 19 έως 28 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 17 έως 30 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου), 20 έως 28 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 18 έως 29 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και έως τους 31 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ, με βαθμιαία ενίσχυση το βράδυ στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο σε ισχυρούς έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ, με βαθμιαία ενίσχυση σε μέτριους 5 μποφόρ και στον Κορινθιακό Κόλπο ισχυροί 6 μποφόρ.

Ο καιρός στην Αττική

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις βαθμιαία αυξημένες και τοπικές βροχές μετά το απόγευμα αναμένονται στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς και στα ανατολικά έως σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ, ενώ τις βραδινές ώρες θα στραφούν σε βορειοανατολικούς μέτριους 4-5 μποφόρ.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αναμένονται στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς, ενώ το βράδυ θα ενισχυθούν σε μέτριους έως ισχυρούς 5-6 μποφόρ.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στο Ηράκλειο: με ριζίτικα αποχαιρετούν τους δύο νέους (εικόνες)

Βάρκιζα: παιδί έμεινε κλειδωμένο 5 ώρες σε σχολικό λεωφορείο!

“Άγριες Μέλισσες”: τα νέα πρόσωπα στον γ΄ κύκλο (βίντεο)