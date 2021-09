Life

Φαίη Σκορδά: Δες την minimal διακόσμηση του σπιτιού της

Το σπίτι στο οποίο μένει η Φαίη Σκορδά θα μπορούσε πολύ εύκολα να έχει “ξεπηδήσει” από κάποιο περιοδικό σχετικά με το Interior design.

Η Φαίη Σκορδά μπορεί να είναι μια από τις πιο καταξιωμένες Ελληνίδες παρουσιάστριες, αλλά η ίδια δηλώνει πάνω από όλα μαμά. Όταν δεν βρίσκεται στα τηλεοπτικά πλατό, χαλαρώνει με τα παιδιά της στο σπίτι της και πολλές φορές δημοσιεύσει στο Instagram της εκτός από πράγματα που αφορούν την εκπομπή της και στιγμές από την καθημερινότητά της.

Η παρουσιάστρια, έχει επιμεληθεί τον προσωπικό της χώρο με πολύ μεράκι και το καλό της γούστο, φαίνεται σε κάθε μεριά του σπιτιού της. Με το λευκό να κυριαρχεί, minimal αλλά συνάμα μοντέρνα διακόσμηση και λεπτομέρειες από μάρμαρο, το σπίτι στο οποίο μένει η Φαίη Σκορδά θα μπορούσε πολύ εύκολα να έχει ξεπηδήσει από κάποιο περιοδικό σχετικά με το Interior design.

Η ίδια, αγαπάει πολύ τις καθαρές γραμμές και οι πολλές υπερβολές λείπουν από τον προσωπικό της χώρο.

