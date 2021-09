Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν και πόσες νέες μολύνσεις από τον φονικό ιό, το προηγούμενο 24ωρο. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Αλματώδης ήταν και την Τρίτη, η αύξηση της «μαύρης λίστας» των ασθενών που υποκύπτουν λόγω επιπλοκών του κορονοϊού στην Ελλάδα, ενώ παραμένει σε υψηλά επίπεδα ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης 3.040 νέα κρούσματα κορονοϊού. Από το σύνολο των 3.040 κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 19 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 8 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική τα νέα κρούσματα ήταν 544, ενώ στην Θεσσαλονίκη παρέμειναν σε αυξημένα επίπεδα, καθώς καταγράφηκαν ακόμη 449 μολύνσεις από τον κορονοϊό.

Στην Λάρισα επιβεβαιώθηκαν 139 νέες μολύνσεις και στην Ημαθία 114 νέα κρούσματα. Στην Ξάνθη καταμετρήθηκαν 89 νέα κρούσματα και στην Πιερία 79 νέοι φορείς του κορονοϊού. Στην Βοιωτία καταγράφηκαν ακόμη 78 κρούσματα κορονοϊού και στην Αχαΐα άλλα 77 νέα κρούσματα. Στην Κοζάνη επιβεβαιώθηκαν άλλες 66 μολύνσεις από τον κορονοϊό, σε Καβάλα και Ρόδο από 65 νέα κρούσματα, καθώς και 61 στην Δράμα.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

