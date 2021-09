Πολιτική

Γενική Συνέλευση ΟΗΕ: Επαφές Δένδια για την τουρκική προκλητικότητα

Ο υπουργός Εξωτερικών είχε σειρά από διμερείς επαφές με ομολόγους του από χώρες με τις οποίες δεν υπάρχουν συχνές επαφές. Με ποιους συναντηθηκε και τι συζήτησαν.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, κατά την πρώτη μέρα της συμμετοχής του στην 76η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, είχε σειρά από διμερείς επαφές με ομολόγους του από χώρες με τις οποίες δεν υπάρχουν συχνές επαφές, οι οποίες, όμως διαδραματίζουν ρόλο στα διεθνή δρώμενα.

Καταρχήν συναντήθηκε με τον ΥΠΕΞ της Γκάμπιας Mohamed Tangara, στον οποίο τονίσθηκε η σημασία που αποδίδει η χώρα μας στην περιοχή του Σαχέλ. Στο πλαίσιο αυτό ζητήθηκε η διαπίστευση του Έλληνα Πρέσβη στην Σενεγάλη, και ειδικού απεσταλμένου για την περιοχή του Σαχέλ και στην Γκάμπια.

Επίσης, ο Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε από την μια πλευρά την αναπτυξιακή δυναμική της Αφρικής, η οποία έχει την δυνατότητα να αποτελέσει την νέα οικονομική κινητήριο δύναμη.

Από την άλλη πλευρά, επεσήμανε τις προκλήσεις που δύνανται να προέλθουν από την Αφρική, για την Ελλάδα, αλλά και για την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το μεταναστευτικό και η τρομοκρατία.

Για τον λόγο αυτό, υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των σχέσεων με τις χώρες της περιοχής και η αύξηση της αρωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί μονόδρομο.

Τέλος, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της πανδημίας, ο κ. Δένδιας ανήγγειλε την προσφορά εμβολίων προς την Γκάμπια.

Συμμετείχα στη συνάντηση των ΥΠΕΞ της ΕΕ στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Αφγανιστάν & τρέχουσες υποθέσεις ΕΕ στην ατζέντα - I attended #EU FMs meeting held on the sidelines of #UNGA in New York. #Afghanistan & current affairs on the agenda. pic.twitter.com/kCClvPxYsY — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 21, 2021

Τα ανωτέρω ζητήματα εξετάστηκαν επίσης με τον ΥΠΕΞ της Γκαμπόν Pacome Moubelet Boubeya, χώρα η οποία θα είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας την περίοδο 2022-23. Επίσης, εξετάσθηκαν ενδελεχώς ζητήματα όπως οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην παγκόσμια ασφάλεια και η συμμετοχή της Ελλάδας στην Γαλλοφωνία.

Συγκρατείται ότι ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε επίσης στο ενδεχόμενο δωρεάς εμβολίων και στην Γκαμπόν, πρόταση που έγινε δεκτή ιδιαίτερα θετικά, καθώς, όπως τόνισε ο ΥΠΕΞ της Γκαμπόν, είναι η πρώτη πρόταση που δέχεται η χώρα του για την δωρεά εμβολίων από Ευρωπαϊκή χώρα.

Τέλος, επισημαίνεται σχόλιο του ΥΠΕΞ της Γκαμπόν ότι οι Αφρικανικές χώρες είναι ανοιχτές στην συνεργασία με όσες χώρες δείχνουν σχετικό ενδιαφέρον, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδιαφέρον Ελλάδας για ενίσχυση των δεσμών με την Γκαμπόν εκτιμήθηκε δεόντως.

Η συνάντηση με τον ΥΠΕΞ της Κόστα Ρίκα Rodolfo Solano Quiros εστιάσθηκε στην προοπτική εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων με την διαπίστευση Πρέσβη στην Αθήνα.

Επίσης, συζητήθηκε εκτενώς η προοπτική ενίσχυσης των σχέσεων της Ελλάδας με τις χώρες της Καραϊβικής, τόσο διμερώς όσο και σε πολυμερές πλαίσιο (συμμετοχή της Ελλάδας ως παρατηρητής σε περιφερειακούς οργανισμούς της περιοχής).

Τονίστηκε από αμφότερες πλευρές η προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Η συνάντηση με τον Κύπριο ΥΠΕΞ Νίκο Χριστοδουλίδη απετέλεσε ευκαιρία να γίνει ανταλλαγή απόψεων για τις τελευταίες εξελίξεις τόσο στο Κυπριακό, όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης, συζητήθηκαν οι προοπτικές για σύγκληση συναντήσεων σε διάφορα πολυμερή σχήματα, τόσο με χώρες της περιοχής, όσο και με τις ΗΠΑ.

Σε συνάντηση χθες στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, συζητήσαμε με τον ΥΠΕΞ της Κύπρου @Christodulides σχετικά με τον στενό συντονισμό ???????? για όλα τα ζητήματα, καθώς και για τις πρόσφατες εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο και Κυπριακό. pic.twitter.com/eBuqGW86G8 — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 21, 2021

Τέλος, ο Υπουργός Εξωτερικών είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και ΥΠΕΞ των Μαλδιβών Abdulla Shahid, όπου συζητήθηκαν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της πανδημίας, καθώς και ο ρόλος του ΟΗΕ στην αντιμετώπιση τους.

Στη συνάντηση αυτή, τόνισε επίσης την ανάγκη τήρησης του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας από όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Δένδιας ενημέρωσε για τις θέσεις της χώρας μας, καθώς και για την τουρκική παραβατική συμπεριφορά.

Παρατήρησε με νόημα ότι, ακριβώς απέναντι από το κτίριο των Ηνωμένων Εθνών, εγκαινιάστηκε σήμερα το «τουρκικό σπίτι». Πρόσθεσε, όμως, ότι η Τουρκία, η οποία «κόπτεται» για την εικόνα της στον ΟΗΕ με την κατασκευή ενός επιβλητικού κτιρίου, συνεχίζει ακάθεκτη να παραβιάζει κατάφορα τον Χάρτη του ΟΗΕ εκτοξεύοντας απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας, εφόσον εφαρμόσει το νόμιμο δικαίωμα επέκτασης των χωρικών της υδάτων.

Με τον Πρόεδρο της ΓΣ ΟΗΕ & ΥΠΕΞ των ???? @abdulla_shahid. Συζήτηση για την πανδημία & τον ρόλο του ΟΗΕ, την κλιματική αλλαγή, για ζητήματα ισότητας των φύλων. Τον ενημέρωσα για την παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας & τόνισα την προσήλωση της ???? στις αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ. pic.twitter.com/MrI45GWlvn — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 21, 2021

ΣΥΡΙΖΑ :Παραβιάστηκαν τα ελληνικά χωρικά ύδατα από τουρκική φρεγάτα στην Κρήτη;

Να απαντήσει αν επιβεβαιώνει ή διαψεύδει τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία τουρκικό πολεμικό σκάφος παραβίασε τα ελληνικά χωρικά ύδατα φτάνοντας 2,5 μίλια από τις ακτές της Βορειοανατολικής Κρήτης, καλεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται:

«Σύμφωνα με δημοσιεύματα τουρκικό πολεμικό σκάφος φέρεται να παραβίασε τα ελληνικά χωρικά ύδατα, φτάνοντας μάλιστα σε απόσταση 2,5 μιλίων από τις ακτές της Βορειοανατολικής Κρήτης, στο Κάβο Σίδερο, κοντά στη Ναυτική μας βάση στο Κυριαμάδι.

Ελπίζουμε οι πληροφορίες αυτές να μην ανταποκρίνονται στη πραγματικότητα. Ωστόσο επειδή πρόκειται για πολύ σοβαρή και επικίνδυνη εξέλιξη, καλούμε τη κυβέρνηση να ενημερώσει άμεσα τον ελληνικό λαό και να απαντήσει επισήμως:

Επιβεβαιώνει ή διαψεύδει τα παραπάνω δημοσιεύματα;

Τι ακριβώς συνέβη στη περιοχή;

Ποια ήταν η αντίδραση των Ενόπλων Δυνάμεων και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας;».

Επιβεβαιώνει ή διαψεύδει η κυβέρνηση τα δημοσιεύματα περί παραβίασης χωρικών υδάτων από τουρκικό πολεμικό σκάφος;

[Ανακοίνωση Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία - https://t.co/WD9Fu5tQeT] pic.twitter.com/FoEWUqUlr5

Γεννηματά: Η Τουρκία αποθρασύνεται και στέλνει φρεγάτες στην Κρήτη

Για αποθράσυνση της Τουρκίας έκανε λόγο η Φώφη Γεννηματά αναφερόμενη στην επαναφορά από πλευράς Άγκυρας των προκλήσεων στο Αιγαίο, σε αέρα και θάλασσα, και ειδικότερα στα δημοσιεύματα που θέλουν τουρκική φρεγάτα να φτάνει 2,5 μίλια από τις ακτές της Βορειοανατολικής Κρήτης.

Η Φώφη Γεννηματά θέτει και το πλαίσιο μιας τυχόν συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη σημειώνοντας ότι «οι τσαμπουκάδες από πλευράς Τουρκίας θα πρέπει να σταματήσουν εδώ και τώρα και δε μπορεί να γίνονται ανεκτοί».

Αναλυτικά η δήλωση της Φώφης Γεννηματά έχει ως εξής:

«Η Τουρκία αποθρασύνεται. Την ώρα που ο πρόεδρος Ερντογάν επιδιώκει συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό, στέλνει φρεγάτες στη θαλάσσια περιοχή της Κρήτης

παραβιάζοντας βάναυσα τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας ενώ έχει πολλαπλασιάσει τις παραβάσεις και παραβιάσεις του εναέριου χώρου.

Αποθρασύνεται χωρίς να παίρνει την κατάλληλη απάντηση από την κυβέρνηση και τον κ. Μητσοτάκη.

Εάν γίνει τελικά η συνάντηση, ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να ξεκαθαρίσει στον Τούρκο πρόεδρο ότι οι καλές σχέσεις και επαφές εξαρτώνται από το σεβασμό του δικαίου και των κανόνων καλής γειτονίας. Οι τσαμπουκάδες από πλευράς Τουρκίας θα πρέπει να σταματήσουν εδώ και τώρα και δε μπορεί να γίνονται ανεκτοί».

ΚΚΕ: Η νέα έξαρση της επιθετικότητας της τουρκικής άρχουσας τάξης καταρρίπτει τους μύθους της κυβέρνησης για τα ήσυχα καλοκαίρια

Σε ανακοίνωση του για τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις το γραφείο τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει τα εξής:

"Η νέα έξαρση της επιθετικότητας της τουρκικής άρχουσας τάξης καταρρίπτει τους μύθους της κυβέρνησης για τα “ήσυχα καλοκαίρια”, αλλά και για τους “ισχυρούς συμμάχους” και τα “εξοπλιστικά προγράμματα”, που δήθεν αποτελούν εγγύηση ειρήνης κι ασφάλειας.

Οι αιτίες που τροφοδοτούν τους ανταγωνισμούς των αστικών τάξεων Ελλάδας – Τουρκίας, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζονται, αλλά αντίθετα δυναμώνουν, σ’ ένα παγκόσμιο περιβάλλον οξύτατων ανταγωνισμών και ανακατατάξεων. Είναι η άλλη όψη των παζαριών για διευθετήσεις με ΝΑΤΟϊκή σφραγίδα σε Αιγαίο και Κυπριακό.

Σ’ αυτό το περιβάλλον η Τουρκία αντιμετωπίζεται απ’ τους “ισχυρούς συμμάχους μας” -ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ- ως πολύτιμος στρατηγικός εταίρος, τροφοδοτώντας την επιθετικότητα, τις προκλήσεις της, την αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας.

Γι’ αυτό δεν χωράει κανένας εφησυχασμός."

