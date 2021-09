Life

Σπύρος Μπιμπίλας: Η συνάντηση με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και το δημόσιο μήνυμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά τις επίμαχες δηλώσεις της ηθοποιού.

Σάλος προκλήθηκε πριν από λίγες ημέρες, μετά τις επίμαχες δηλώσεις της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου για τον Πέτρο Φιλιππίδη. Πολλοί συνάδελφοί της βγήκαν μάλιστα δημόσια και σχολίασαν με αιχμηρό τρόπο τα όσα είπε η ηθοποιός.

Ένας από αυτούς και ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος είχε δηλώσει, μεταξύ άλλων:

«Αναγκάστηκα να τη δω τη συνέντευξη. Διαχειριζόμαστε μια δύσκολη κατάσταση και πολλοί άνθρωποι μπορεί να κάνουν αστοχίες σε αυτά που λένε. Θέλω να εφιστήσω την προσοχή σε όσους μιλάνε, να σκέφτονται καλά πριν μιλήσουν γιατί εκτίθενται μερικές φορές ανεπανόρθωτα. Ήταν άστοχο το σχόλιο της Ελισάβετ. Ο τρόπος που το είπε δεν ξέρω αν αντικατοπτρίζει κανονικά τη σκέψη της ή αν έχει μπερδευτεί και αυτή η ίδια με τον τρόπο που μίλησε και πώς τοποθετήθηκε. Φαντάζομαι ότι αν είχε συμβεί στην κόρη της δεν θα μιλούσε με τον ίδιο τρόπο».

Ο Πρόεδρος του ΣΕΗ συναντήθηκε χθες με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και έστειλε το δικό του μήνυμα.

Διαβάστε περισσότερα στο fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τρίκαλα: άρχισε η μεταφορά φαρμάκων με drone (εικόνες)

Λιγνάδης: “όχι” σε προφυλάκιση για τις νέες υποθέσεις βιασμού

Καιρός: απότομη αλλαγή με βροχές και καταιγίδες