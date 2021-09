Κοινωνία

Πυροβολισμοί στην Αλεξάνδρας: τέσσερις συλλήψεις από την ΕΛΑΣ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην εξιχνίαση της υπόθεσης προχώρησαν οιι αστυνομικοί, για το περίεργο περιστατικό, που προκάλεσε αναστάτωση.

Όπως ανακοινώθηκε απο την Ελληνική Αστυνομία:

"Από αστυνομικούς του Τμήματος Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εξιχνιάστηκε η υπόθεση ένοπλης επίθεσης σε βάρος 32χρονου ημεδαπού, πράξη που έλαβε χώρα μεσημβρινές ώρες την 09/09/2021, επί της Λ. Αλεξάνδρας 117 στην Αθήνα.

Συνελήφθησαν τρείς ημεδαποί και ένας αλλοδαπός. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση".

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στο Ηράκλειο: με ριζίτικα αποχαιρετούν τους δύο νέους (εικόνες)

Βάρκιζα: παιδί έμεινε κλειδωμένο 5 ώρες σε σχολικό λεωφορείο!

“Άγριες Μέλισσες”: τα νέα πρόσωπα στον γ΄ κύκλο (βίντεο)