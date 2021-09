Οικονομία

Ελλάδα 2.0: δάνεια με επιδότηση έως 50%

Ξεκινά η δημόσια διαβούλευση του κειμένου που καθορίζει τις επιλεξιμότητες επενδυτικών σχεδίων. Οι πέντε κατηγορίες και πόσα χρήματα πρέπει να βάλει ο επιχειρηματίας.

Αναρτάται την Τετάρτη σε δημόσια διαβούλευση το κείμενο των επιλεξιμοτήτων για τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα οποία στοχεύουν στη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων, όπως αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών.

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης θα καλύπτουν από 30% έως 50% το κόστος του επιχειρηματικού σχεδίου και κατευθύνονται σε επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν σε πέντε κατηγορίες: α) ψηφιακός μετασχηματισμός, β) πράσινη μετάβαση, γ) εξωστρέφεια, δ) ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων, ε) καινοτομία- έρευνα και ανάπτυξη.

Η κλιμάκωση μεταξύ του 30% και του 50% βασίζεται στον βαθμό μεγαλύτερης συνεισφοράς σε καθεμία από τις πέντε κατηγορίες, ή/και σε συνδυασμό τους. Η αξιολόγηση των επιλεξιμοτήτων θα γίνεται από ανεξάρτητους ελεγκτές, ενώ η φερεγγυότητα του επενδυτικού σχεδίου θα αξιολογείται από τα τραπεζικά ιδρύματα. Για το κάθε επενδυτικό σχέδιο απαιτείται τουλάχιστον 20% ίδια συμμετοχή τού επενδυτή και τουλάχιστον 30% πόροι τρίτων.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται η πρόσκληση προς τις εμπορικές τράπεζες και η υπογραφή των επιχειρησιακών συμφωνιών με την EIB και ΕBRD.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως την Τρίτη 28 του μηνός και στη συνέχεια (έως τις 30 Σεπτεμβρίου) θα ακολουθήσει σχετική απόφαση του αρμόδιου αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θόδωρου Σκυλακάκη για τη θέσπισή του κειμένου.

