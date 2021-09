Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - οδοντίατρος: πότε απαιτείται rapid test

Διευκρινίσεις από το υπουργείο Υγείας για τις επισκέψεις στον οδοντίατρο. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι συνοδοί.

Αντιδράσεις προκάλεσε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη διενέργεια rapid test 48 ωρών για τους εμβολιασμένους ασθενείς που επισκέπτονται από σήμερα Τρίτη τα οδοντιατρεία.

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία ζήτησε την τροποποίηση της σχετικής διάταξης, ώστε η διενέργεια του rapid test για εμβολιασμένους να μετατραπεί από υποχρεωτική σε προαιρετική, κατά την κρίση του οδοντιάτρου.

Έτσι, λίγο αργότερα το υπουργείο Υγείας με σχετικό σημείωμα, που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη, διευκρίνισε ότι οι ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας για εξέταση δεν υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο για κορονοϊό COVID-19. Αντιθέτως, οι ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας για επεμβατική εξέταση ή για εξέταση που ενδέχεται να προκαλέσει αερόλυμα υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο με τη χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapid test) εντός 48 ωρών πριν την εξέταση.

"Από το συνδυασμό των ανωτέρω προκύπτει ότι οι ασθενείς που προσέρχονται σε οδοντιατρεία δεν υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο. Κατ΄ εξαίρεση και μόνο υποβάλλονται σε εργαστηριακό έλεγχο με τη χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapid test) εντός 48 ωρών πριν την εξέταση - πράξη, ασθενείς που προσέρχονται σε οδοντιατρεία, προκειμένου να υποβληθούν σε επεμβατική οδοντιατρική εξέταση - πράξη ή σε οδοντιατρική εξέταση - πράξη που ενδέχεται να προκαλέσει αερόλυμα" αναφέρει χαρακτηριστικά το υπουργείο.

Όσον αφορά στους συνοδούς και δεδομένου ότι οι οδοντίατροι υπάγονται στις δομές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας, οι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες εντός εξαμήνου συνοδοί δεν υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο. Οι μη εμβολιασμένοι ή μη νοσήσαντες εντός εξαμήνου συνοδοί υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο με τη χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapid test) εντός 48 ωρών πριν την είσοδό τους στη δομή [οδοντιατρείο].

