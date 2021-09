Κοινωνία

Αττική: Αυτοί είναι οι Ρομά που είχαν “ρημάξει” σπίτια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη δημοσιότητα έδωσαν οι Αρχές τα στοιχεία και τις φωτογραφίες τους.

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες 2 ημεδαπών, κατηγορούμενων ως μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε συστηματικά διακεκριμένες κλοπές από οικίες και οι οποίοι συνελήφθησαν την 14-9-2021 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων, καθώς και στη διερεύνηση της συμμετοχής αυτών και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6234457 του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: απότομη αλλαγή με βροχές και καταιγίδες

Κορονοϊός: δεκάδες νεκροί και 3040 νέα κρούσματα

“Game of Chefs”: οι παίκτες που διαγωνίζονται την Τρίτη (εικόνες)