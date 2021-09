Κοινωνία

Βάρκιζα - σχολικό: στυγνοί εγκληματίες οι ιδιοκτήτες, λέει η μητέρα (βίντεο)

Συγκλονίζει η μητέρα του παιδιού που έμεινε κλειδωμένο για ώρες σε σχολικό λεωφορείο! Τι δήλωσε στον ΑΝΤ1. Ποια η κατάσταση της 2χρονης.

Συγκλονίζει το περιστατικό στη Βάρκιζα με παιδί 2 ετών που έμεινε κλειδωμένο για ώρες σε σχολικό λεωφορείο και μάλιστα σε υψηλές θερμοκρασίες. Το κοριτσάκι έγινε αντιληπτό από περαστικούς όταν έβαλε τα κλάματα.

Η μητέρα του κοριτσιού μίλησε στον ΑΝΤ1 και τόνισε ότι το παιδί είναι τρομοκρατημένο. “Φοβάται, δεν θέλει να φύγει από το σπίτι. Είναι χάλια, είναι σε σοκ” είπε χαρακτηριστικά η κ. Καρβέλα, τονίζοντας ότι αρνείται να βγει ακόμα και μια βόλτα.

Για την ιδιοκτήτρια του παιδικού σταθμού είπε ότι θα πρέπει να σταματήσει να κάνει αυτή τη δουλειά. “Είναι ανεύθυνη, απαράδεκτη στη συμπεριφορά της, σε όλα της. Είναι στυγνοί εγκληματίες. Είναι στυγνό έγκλημα η συμπεριφορά τους” είπε χαρακτηριστικά η μητέρα.

“Όταν το έμαθα έτρεχα. Πώς δεν τράκαρα. Η κοπέλα που βρήκε το παιδί έκλαιγε. Της ζήτησαν να φύγει και εκείνη ρωτούσε συνεχώς αν με είχαν ενημερώσει” εξηγεί και προσθέτει ότι οι υπεύθυνοι του σχολείου δεν την έχουν καν καλέσει στο τηλέφωνο.

“Να ενημερωθούν οι γονείς για το τι γίνεται, είναι απίστευτη η απάθειά τους” πρόσθεσε.

