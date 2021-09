“Game of Chefs”: οι παίκτες που διαγωνίζονται την Τρίτη (εικόνες)

Life

Νέοι παίκτες, νέα πιάτα, νέες προκλήσεις! Τι λέει στο "Πρωινό" ο Βασίλης Μουρατίδης για τον διαγωνισμό, αλλά και για την οικογένεια του.

Το «Game Of Chefs» ανοίγει και πάλι στις 21:00 την κουζίνα του για να υποδεχτεί τους αποψινούς διαγωνιζόμενους.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου θα τους καλωσορίσει στις «Blind Taste Test» Auditions και εκείνοι θα σηκώσουν τα… μανίκια για να δημιουργήσουν το πιάτο που θα τους δώσει το εισιτήριο για να περάσουν στη φάση του Boot Camp και να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και 50.000 ευρώ!

Οι τρεις κριτές, Άγγελος Λάντος, Βασίλης Μουρατίδης και Άνταμ Κοντοβάς, θα δοκιμάσουν στα… τυφλά τα πιάτα των διαγωνιζόμενων και θα δώσουν τα «μαχαίρια» τους σε όσους καταφέρουν να ξεχωρίσουν με τη γαστρονομική τους πρόταση.

Το πρωί της Τρίτης, στην εκπομπή "Το Πρωινό" μίλησε ο Βασίλης Μουρατίδης, ο οποίος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην αγάπη του για την μαγειρική, στην σχέση με τις κουζίνες και την διαδρομή του, αλλά και για την οικογένεια του, με μνεία στον αδελφό του, ο οποίος έγινε μάγειρας υπό την δική του καθοδήγηση. Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα:

Ανάμεσα στους παίκτες που θα διαγωνιστούν απόψε είναι οι: Πέτρα Μπραντλ, Διαμαντής Αναστασόπουλος, Μαρίνος Τσακλάνος, Κωνσταντίνος Μηλιώτης, Κίμων Παναγιώτου.

Η Πέτρα γεννήθηκε στη Γερμανία και μετακόμισε σε νεαρή ηλικία στην Ελλάδα, λόγω του συζύγου της, τον οποίο έχασε πριν από μερικά χρόνια. Στο «Game Of Chefs», δεν θα μαγειρέψει κάποιο παραδοσιακό φαγητό της Γερμανίας γιατί ο χρόνος δεν είναι αρκετός. Ως Γερμανίδα, είναι συγκεντρωμένη στη μαγειρική της, αλλά παράλληλα μιλάει για τη ζωή και τα παιδιά της. Παράλληλα, επικοινωνεί με τον διπλανό μάγειρα, ο οποίος είναι από την Αυστραλία. Το ντεκόρ του πιάτου της δεν ενθουσίασε τους κριτές και αυτό γίνεται θέμα συζήτησης στην αρένα.

Ο Διαμαντής είναι αγχωμένος στην κουζίνα και τρέχει για να προλάβει να ετοιμάσει όλες τις παρασκευές. Όμως, παρά την πίεση του χρόνου δεν χάνει το χιούμορ του. Θέλει να ενθουσιάσει τους κριτές με την προσπάθειά του. Θα τα καταφέρει;

Ο Μαρίνος συγκινεί τους κριτές με τη δύναμη ψυχής που έχει δείξει στις δυσκολίες που του έχει φέρει η ζωή και η επαγγελματική πρόταση από τον κριτή δεν αργεί να έρθει. Στην κουζίνα, το άγχος του τον οδηγεί σε λάθη που ίσως να του στοιχίσουν. Ωστόσο, καταφέρνει να βγάλει το πιάτο που θέλει και αυτό τον κάνει περήφανο.

Ο Κωνσταντίνος είναι ευχάριστος και επικοινωνιακός. Στην κουζίνα, αγχώνεται αρκετά. Αντιμετωπίζει πρόβλημα με το βράσιμο στις πατάτες και αυτό τον καθυστερεί. Από τον πανικό του να προλάβει να φτιάξει τα πιάτα, του πέφτουν διάφορα μαγειρικά σκεύη.

Ο Κίμων είναι λιγομίλητος. Παρά την πίεση του χρόνου, θέλει να είναι συγκεντρωμένος στις παρασκευές του. Το άγχος του φαίνεται σε όλη τη διάρκεια της μαγειρικής του προσπάθειας. Ο τρόπος που έχει κόψει ένα λαχανικό θα προβληματίσει τους κριτές και θα τους κάνει να απορήσουν. Δηλώνει φανατικός του Κοντοβά αφού έχει παρακολουθήσει και σεμινάριά του.

