Λιγνάδης: “όχι” σε προφυλάκιση για τις νέες υποθέσεις βιασμού

Με ποιο σκεπτικό απορρίφθηκε απο το Δικαστικό Συμβούλιο, η έφεση της Εισαγγελίας Εφετών που ζητούσε να επιβληθεί νέα κράτηση στον Δημήτρη Λιγνάδη.

Απορριπτική της έφεσης κατά του βουλεύματος που έκρινε ότι στον Δημήτρη Λιγνάδη δεν μπορεί να επιβληθεί νέο ένταλμα προσωρινής κράτησης για τις δύο υποθέσεις βιασμού για τις οποίες απολογήθηκε το περασμένο Ιούλιο, είναι η απόφαση του αρμόδιου δικαστικού οργάνου.

Το Συμβούλιο αποφάνθηκε ότι σε βάρος του ήδη προφυλακισμένου καλλιτέχνη δεν μπορεί να επιβληθεί προσωρινή κράτηση για τις δύο νεώτερες υποθέσεις βιασμού που τον βαρύνουν. Έτσι ανοίγει ο δρόμος, ώστε το αμέσως επόμενο διάστημα να υποβληθεί η πρόταση του εισαγγελέα προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, που θα αποφανθεί για το θέμα της παραπομπής σε δίκη του καλλιτέχνη, ο οποίος βαρύνεται για τέσσερις υποθέσεις βιασμού.

Ο Δημήτρης Λιγνάδης κλήθηκε τον Ιούλιο σε απολογία για δύο νέες κατηγορίες βιασμού, οι οποίες καταγγέλθηκαν αφού είχε κριθεί προφυλακιστέος για τις δύο πρώτες καταγγελίες που είχαν γίνει σε βάρος του. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας, είχε προκύψει διαφωνία ως προς το αν θα έπρεπε να επιβληθεί νέα προσωρινή κράτηση, όπως ζητούσε ο εισαγγελέας, ή αν δεν χωρούσε νέο ένταλμα επί της ίδιας υπόθεσης όπως έκρινε η ανακρίτρια. Η διαφωνία είχε κριθεί από το αρμόδιο δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο αποδέχθηκε το σκεπτικό της δικαστικής λειτουργού ότι δεν επιτρέπεται η έκδοση νέου εντάλματος προσωρινής κράτησης στον ήδη προσωρινά κρατούμενο για την αυτή υπόθεση.

Κατά του βουλεύματος αυτού, ασκήθηκε από την εισαγγελία Εφετών έφεση που τώρα απορρίφθηκε, με σκεπτικό ανάλογο με εκείνο της ανακρίτριας και του δικαστικού συμβουλίου.

Η απόφαση για το θέμα ήταν κρίσιμη για τον κατηγορούμενο, καθώς αν του είχε επιβληθεί νέα κράτηση, θα "ανέβαινε" το όριο της προσωρινής του κράτησης από τους 18 στους 24 μήνες.

Πλέον, φαίνεται να ανοίγει και ο δρόμος και για να αιτηθεί ο καλλιτέχνης την αντικατάσταση της προσωρινής του κράτησης στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, κάτι που είχε αναφέρει πως μελετά για τον παρόντα μήνα ο συνήγορός του, Αλέξης Κούγιας.

