Εξάρχεια: Πιστόλια και χειροβομβίδες εντοπίστηκαν σε σπίτι

Συναγερμός στην ΕΛΑΣ. Ποιος αποκάλυψε την ύπαρξη του βαρύ οπλισμού.

Τρία πιστόλια, εκ των οποίων το ένα για φωτοβολίδες, χειροβομβίδες και σφαίρες εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα, στην περιοχή των Εξαρχείων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ηλικιωμένη γυναίκα πήγε στο Τμήμα Ασφαλείας Εξαρχείων και είπε στους αστυνομικούς ότι υπάρχει στο διαμέρισμα ο συγκεκριμένος οπλισμός.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο βρήκαν τον οπλισμό που τους είπε η 80χρονη και διενεργούν σχετική έρευνα.

