Παράξενα

Τρίκαλα: άρχισε η μεταφορά φαρμάκων με drone (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρώτη πτήση με drone για την μεταφορά φαρμάκων στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Πριν κάποια χρόνια φάνταζε ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Σήμερα είναι μια πραγματικότητα, η οποία μπορεί να δώσει πολλές λύσεις σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, βοηθώντας τους συνανθρώπους μας.

Η πρώτη πτήση με ΣμηΕΑ (drone), σήμερα το μεσημέρι, για την μεταφορά φαρμάκων, που είχε σημείο απογείωσης στο GiSeMi HUB στα Τρίκαλα και προορισμό φαρμακείο στη περιοχή της Λεπτοκαρυάς, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

«Δεν είναι σκηνές επιστημονικής φαντασίας», τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου. «Είναι στιγμές από το αύριο και όχι πολύ μακρινό αύριο της καθημερινότητά μας, το πώς θα μπορούμε σε έκτακτες ανάγκες, τουλάχιστον την ώρα αυτή αυτό δοκιμάζουμε, και αύριο, μεθαύριο, σε πραγματικές συνθήκες και καθημερινότητα, να μεταφέρουμε είδη πρώτης ανάγκης, όπως τα φάρμακα. Σήμερα κλείνουμε έναν χρόνο, ακριβώς, από την καταστροφή στην Καρδίτσα, στον “Ιανό” και αν είχαμε πέρυσι ένα τέτοιο όχημα, θα μπορούσαμε να λύσουμε προβλήματα που είχαν προκύψει εκείνη την ώρα, πάρα πολύ γρήγορα και άμεσα» σημείωσε ο κ. Παπαστεργίου. Ο ίδιος προέτρεψε «να μην είμαστε τεχνοφοβικοί, αλλά να ψάχνουμε και να βρίσκουμε τεχνολογικές λύσεις εκεί που υπάρχουν πραγματικά προβλήματα».

Όπως τονίστηκε στην εκδήλωση που προηγήθηκε της δοκιμαστικής πτήσης, πρόκειται για ένα σημαντικό πρόγραμμα βοήθειας στη μεταφορά φαρμακευτικού υλικού, που θα υλοποιήσει η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ του Δήμου Τρικκαίων, e-Trikala ΑΕ, κατά την τρέχουσα περίοδο, συμμετέχοντας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «HARMONY» αποτελώντας τον εθνικό πιλότο του ευρωπαϊκού έργου μεγάλης κλίμακας για βιώσιμες μεταφορές φαρμακευτικού υλικού στις πόλεις, μέσω πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (drones).

Η πιλοτική εφαρμογή στην πόλη των Τρικάλων, αφορά στο θέμα της εναέριας αστικής κυκλοφορίας, και ειδικότερα προβλέπει τη χρήση εναέριων αυτόματων μέσων (drones) για τη μεταφορά φαρμακευτικού υλικού, από τον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Τρικάλων (ΣΥΦΤΑ) προς περιφερειακά φαρμακεία. Το σύστημα των drones θα εφαρμοστεί πιλοτικά για δύο μήνες, με βάση το ρυθμιστικό πλαίσιο του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας. Η πιλοτική εφαρμογή έχει μεγαλύτερη σημασία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, λόγω της ανάγκης ταχύτερης και πιο αποτελεσματικής μεταφοράς αγαθών και χρήσης τηλεματικών εφαρμογών.

Σήμερα λοιπόν, κατά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, πήρε σάρκα και οστά η πρώτη δοκιμαστική πτήση του ευρωπαϊκού έργου «HARMONY» στα Τρίκαλα. Την αποστολή των φαρμάκων με drone ανέλαβε η Φαρμακαποθήκη του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Τρικάλων (ΣΥΦΤΑ), ενώ το εκάστοτε δέμα θα παραλαμβάνει ο αρμόδιος φαρμακοποιός του χωριού. Η πιλοτική δοκιμή πραγματοποιήθηκε παρουσία του δημάρχου Τρικκαίων και προέδρου της ΚΕΔΕ, Δημήτρη Παπαστεργίου, των στελεχών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, του Συλλόγου Φαρμακοποιών Τρικάλων και φορέων του ευρωπαϊκού προγράμματος. Σκοπός του έργου «HARMONY», σύμφωνα με όσα τονίστηκαν στην εκδήλωση, είναι να υποστηρίξει τους 21 εταίρους στη χρήση των τεχνολογιών αιχμής, δημιουργώντας καινοτόμες λύσεις στον τομέα των μεταφορών και της υγείας, ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια και η ποιότητα ζωής των πολιτών.

Συντονιστής του προγράμματος είναι το UCL (University College London) και σε εθνικό επίπεδο συμμετέχουν η e-Trikala ΑΕ και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας (Horizon 2020), στην κατηγορία «Smart, green and integrated transport», με χρονική διάρκεια 42 μήνες.

Ειδήσεις σήμερα:

Λιγνάδης: “όχι” σε προφυλάκιση για τις νέες υποθέσεις βιασμού

Καιρός: απότομη αλλαγή με βροχές και καταιγίδες

Κορονοϊός: δεκάδες νεκροί και 3040 νέα κρούσματα