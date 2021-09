Αθλητικά

Ρούμπεν Πέρεθ: η γυναίκα του στον ΑΝΤ1 για την κλοπή του αυτοκινήτου τους (βίντεο)

Το πολυτελές τζιπ του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού ήταν σταθμευμένο έξω από το σπίτι του, στη Γλυφάδα.

Του Κώστα Τάτση

Θύμα κλοπής έπεσε ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Ρούμπεν Πέρεθ, καθώς συμμορία έκλεψε το πολυτελές του τζιπ, το οποίο είχε σταθμεύσει έξω από το σπίτι του, στη Γλυφάδα.

Οι δράστες παραβίασαν το όχημα σπάζοντας το τζάμι και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα έγιναν καπνός .

Η σύζυγος του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού μιλώντας στον ΑΝΤ1 περιγράφει πως κατάλαβαν την κλοπή.

Η νεαρή μαζί με τον Ισπανό μεσοαμυντικό για πρώτη φορά ζουν στο εξωτερικό. Όπως επισημαίνει είναι λίγο ανάστατοι από την κλοπή, ωστόσο αισθάνονται ασφαλείς στην Ελλάδα.

Στα νότια προάστια και κυρίως στην Γλυφάδα πολλές φορές πολυτελή αυτοκίνητα ή οχήματα μεγάλης εμπορικότητας έχουν γίνει στόχος κακοποιών. Άλλοτε για να πουληθούν ως ανταλλακτικά και άλλοτε για να επιστραφούν στους ιδιοκτήτες τους με υψηλό αντίτιμο.

Οι αστυνομικοί θα πάρουν νέα κατάθεση από τον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού για να διαπιστώσουν εάν τα μέλη της συμμορίας τον παρακολουθούσαν τον τελευταίο καιρό και εψαχναν την κατάλληλη ευκαιρία για να του κλέψουν το πολυτελές τζιπ.

Παρακολουθήστει το βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, όπου μίλησε αποκλειστικά η Πάολα Πέρεθ:

