Κόσμος

Συνεργάτες Ελπιδοφόρου στον ΑΝΤ1: απαράδεκτη η προσπάθεια “εμπλοκής” του σε “παιχνίδια εντυπώσεων” για την Τουρκία

Οξύτατη αντίδραση, αποκλειστικά μέσω του ΑΝΤ1, για την "δυσφορία" που φέρεται να προκάλεσε η παρουσία του Αρχιεπισκόπου στα εγκαίνια του “ουρανοξύστη της Τουρκίας”, στο Μανχάταν.

Νέα Υόρκη

Του Θανάση Κ. Τσίτσα

Υπεραμύνεται το περιβάλλον του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, Ελπιδοφόρου, της παρουσίας του στα εγκαίνια του κτηρίου της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Τουρκίας, που στεγάζεται στον λεγόμενο «ουρανοξύστη της Τουρκίας», στο Μανχάταν.

Με σχετικές αναφορές τους, αποκλειστικά στον ΑΝΤ1, κύκλοι της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, υπογραμμίζουν ότι είναι απαράδεκτη η δημιουργία διαφορετικών εντυπώσεων.

Κύκλοι της Αρχιεπισκοπής Αμερικής είπαν στον ΑΝΤ1 τα εξής:

«Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, συνομιλεί και θα συνομιλεί με αξιωματούχους της Τουρκίας, όπως και κάθε άλλης χώρας, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για στήριξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Οικουμενικής Ορθοδοξίας, της παγκόσμιας και περιφερειακής ειρήνης και του διαθρησκευτικού διαλόγου.

Θα εκμεταλλεύεται δε κάθε ευκαιρία που του δίδεται για να υποστηρίζει με σθένος στους συνομιλητές του από όλο τον κόσμο και ειδικά της Τουρκίας, τον θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, το άνοιγμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, τα δικαιώματα της Ελληνορθόδοξης μειονότητας και τη δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, με βάση τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, που απαιτούν την απόσυρση των Τουρκικών στρατευμάτων κατοχής από την Κύπρο. Οι σαφείς δηλώσεις, άλλωστε, του Αρχιεπισκόπου για αυτά τα θέματα είναι γνωστές από τις αναρτήσεις του και πρόσφατα στα social media, αλλά και όλα τα χρόνια σε όλα τα μέσα.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η συμμετοχή του στην χθεσινή εκδήλωση εγκαινίων του κτιρίου της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Τουρκίας στον ΟΗΕ, στην οποία συμμετείχε επίσης ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Οποιαδήποτε προσπάθεια, λοιπόν, δημιουργίας διαφορετικών εντυπώσεων γύρω από την συμμετοχή του Αρχιεπισκόπου σε αυτήν την εκδήλωση και τα μηνύματά της, είναι απαράδεκτη».

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Τάσος Τέλλογλου αναφέρθηκε στην έκφραση δυσφορίας από την Αθήνα και την Λευκωσία για την παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής στα εγκαίνια που έκανε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αλλά και την απάντηση που δίνει ο κ. Ελπιδοφόρος:

